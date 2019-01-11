半夜想聽鬼故事！Siri神回「超毛9個字」...他背脊發涼飆髒話「X！」

▲他半夜想聽鬼故事，Siri一句話就讓他背脊發涼。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

手機裡的人工智慧助理Siri有許多功能，甚至能陪手機主人聊天。一名網友在臉書上抱怨，他晚上睡覺前無聊滑手機時，臨時起意請Siri講鬼故事給他聽，結果Siri只回了一句話，「你後面的那位也想聽」，故事都還沒開始說，他就嚇得睡不著了，只能說Siri的智慧非凡，一句話就能達成主人的旨意。

網友在臉書「爆怨公社」社團中貼出一張截圖，他在半夜裡滑手機時，突然覺得那個時機很適合講鬼故事，但因為他自己一個人住，沒有人可以陪他說，所以他靈機一動找上手機裡的人工智慧助理Siri。

他在手機上打上，「我想聽鬼故事」，結果Siri一接收到他的請求，馬上回了一句，「你後面的那位也想聽」。看到這一句他瞬間背脊發涼，顫抖地說，「妳可知道獨居老人，半夜一個人躺在床上四周黑壓壓的，看到那句有多可怕嗎！乾⋯。」

網友們看到他的貼文都笑翻了，紛紛留言表示，「有興趣的七月份可以帶Siri去墓仔埔，會發現Siri變健談了，恐怖哦」、「Siri很會」、「半夜睡到正熟時Siri突然出聲才真的會嚇死」、「真的是鬼故事啊」、「雞皮疙瘩」、「好噁喔，我應該會把手機丟出去」、「很簡單的鬼故事～一句話就夠恐怖了」。

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