他進過港隧道見「披髮貞子」！　真相超烏龍...網仍憶「斷頭車禍」：很毛

▲ 原po進隧道見「貞子」！ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

高雄隧道見貞子！有網友日前發文表示，自己行駛旗津的過港隧道時，疑似看到前方車輛冒出一顆「貞子的頭」，讓他整段路都嚇到狂起雞皮疙瘩。不過真相曝光後他才發現是誤會一場，但也讓不少駕駛憶起曾在此處看到的靈異現象。

一位網友在臉書「爆怨公社」中貼出一張照片表示，「學長，在隧道裡我起雞皮疙瘩了。」只見他進入隧道前，前方車輛就疑似有一顆頭冒出，黑色長髮披在臉前的模樣，像極了日本女鬼「貞子」；進到隧道內，周圍昏黃的燈光更是讓氣氛變得詭譎，因此把原po嚇壞了。

不過駛出隧道後、暴露在陽光底下時，他才發現這全是烏龍一場！原來他眼中的長髮人影只是布和管子等雜物推疊而成的，其實只是自己嚇自己而已。

▲ 原來是雜物啊...。（圖／翻攝自爆怨公社）

底下有網友認出這是高雄旗津的「過港隧道」，還因此表示「嗯～過港隧道，難怪會毛毛的。」旗津過港隧道是台灣第一座海底隧道，連接前鎮區和旗津區，通常被作為貨運交通道路，同時也有多起車禍發生於此。

先前就有網友表示過，她帶兒子到旗津玩，行經過港隧道時，3歲兒突然表示害怕，「有好多鬼」。車子駛離後，先生才說幾天前好像有出車禍，也有不少人喪命於此。另外也有網友分享自身疑似撞鬼的經驗，「之前在汽車道那次，是半夜隱約有看到一個人走在汽車道～那時也沒工程，想到之前重大車禍斷頭。」

其他網友則針對「貞子烏龍」表示，「有時侯真的慶幸自己眼睛不好，省去很多亂想空間」、「貞子跑錯地方了」、「在隧道內真的會被嚇死」、「貞子不是從電視出現的嗎」、「壞事做的盡，難免想的多」、「鬼修女」。

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