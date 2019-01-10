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畢典前晚慘死！7室友目睹「無常拖走高三男」　驚醒一瞥…畢業胸花躺地

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▲▼學生宿舍,公寓,舊公寓,窗邊。（圖／PAKUTASO）

▲許多學校的宿舍都曾傳出鬼故事。（示意圖／PAKUTASO）

網搜小組／綜合報導

在就學過程中，許多人都曾聽過學校流傳的一些靈異事件。「私立崇先中學」曾是雲林縣明星學校，更是不少政商名流子女的首選，但在民國92年底爆出校產掏空，最後學校破產關門；而校內曾傳出各種鬼故事，像是畢業季「抓交替」，還有貼滿符咒、總是有各種奇怪現象的宿舍，讓人聽了狂起「雞母皮」。

根據《三立新聞網》報導，崇先中學有個「抓交替」的恐怖故事，傳聞當畢業季一到，就會有畢業生在典禮前夕出事，死因包括生病、車禍、自殺等等，喪命的準畢業生和期待已久的「畢業胸花」再也無緣；而這些意外甚至連續發生5、6年，詭異巧合被認為是學長姐們在「抓交替」。

在2007年就發生一件事，讓人毛骨悚然，當年的畢業典禮前一晚，住8人男宿的一名高三生違反校規和朋友騎車外出，因光線昏暗、視線不佳，當場撞上停在路旁的砂石車，高3男爆頭慘死。同寢室友尚未得知噩耗，只是想說高3男還沒回來，便接連睡去。

沒想到深夜1點多時，一位室友在夢中聽到宿舍走廊外有「鐵鍊拖地」的聲音，夢中的他好奇將眼睛湊到門上的洞口一看，發現竟是黑白無常拖著一名穿校服的男學生，一前一後往宿舍出口樓梯走去。當他想在看得更清楚時，被拖行的校服男就轉頭、丟下一句「再見了，朋友」。這幕讓他嚇出叫聲，因為校服男不是別人，正是一夜未歸的高三男。

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鐵鍊。（圖／達志／示意圖）

▲同宿室友夢中都聽到鐵鍊拖地聲。（示意圖／達志影像）

他從夢中嚇醒後坐在上鋪、全身冒冷汗，突然發現同寢的另外6位室友也驚醒，還呈現跟他一模一樣的狀態，最恐怖的是，每個人的睡姿竟然呈現90度翻轉，7個人的頭都對準門上的洞，一問之下，大家果然做了一樣的夢。這時，7個大男生發現，地上突然多出一個不知道從哪來的「畢業生胸花」，他們顫抖著互相看對方，沒有人再開口說話。

隔天畢業典禮，校方就宣布有名高三男畢業生車禍身亡，讓7名室友嚇傻，不只應證「抓交替」的傳聞，還目睹高三男被帶走。據傳，當晚宿舍值班的教官在巡邏時，似乎真的有聽到走廊傳出鐵鍊拖地的聲音；事後校方封鎖宿舍該層樓，讓抓交替的傳言更是沸沸揚揚。

還有一名網友曾在PTT的marvel板分享自己的故事，他「以前高一唸的是中南部很有名的崇X高中，老師嚴格出名、鬧鬼出名」，並說舊宿舍因為發生火災有鬧出不少事，校方請人鎮壓完全無效，但冤氣太重也拆除不了。後來校方又蓋了一棟新宿舍，整體格局是八卦狀，但還是很陰。

因為原PO在家就常被「騷擾」，所以乾脆嘗試住宿，「第一天搬進宿舍我就後悔了，走在長廊上，每經過一間寢室就能看見牆壁、床邊都貼滿以前學姊好心留下的符咒」；學姊還說，住宿舍就要有心理準備，最基本就是「CD隨身聽無人時一定會自動撥放、物品會自動移位、晚上會有人拉腳惡作劇」等等。

▲▼夜歸,晚歸,靈異,鬧鬼,撞鬼,女鬼。（圖／取自pakutaso）

▲原PO說，宿舍常發生靈異事件。（示意圖／PAKUTASO）

但因為上述的事情都不算過分，住久大家就見怪不怪了。原PO說，某天晚上她第一個回寢室，才剛要開燈，就聽到有虛弱的女聲輕輕叫她的名字，下一秒她開燈後發現房間只有她一人，「過度害怕的情況下我一直站著不敢動，緊閉雙眼等室友回來，結果室友回來看到我立刻尖叫，因為我的臉嚇到變青色反而嚇到她們了」。

原PO最後則分享一個番外篇，說學校廢棄後，她有跟朋友回去探險過，「回到宿舍那條熟悉的長廊，突然每間房間門都開始劇烈甩動，發出不同頻率的巨響，似乎在警告我們『快離開！快離開！』」，但因為窗戶都是緊閉著、沒有風吹，讓一行人邊尖叫邊跑出去，「發誓以後不再打擾真正屬於那裡的住戶了」。

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關鍵字：靈異事件,鬼故事,崇先中學,marvel,PTT

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