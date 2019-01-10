上課看窗外！國中學渣「3年沒抄過筆記」　現讀台大醫...她哭：智商輾壓

▲寫筆記示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

大學期末考時，有些老師會特別開放學生帶筆記應考，如果平時都在睡覺不做筆記，那麼可能就會後悔平時不努力。一位政大女學生回憶起小時候班上一位「永遠不抄筆記的同學」，正當她以為對方已經自我放棄時，那位同學往後的學業戰績卻讓她跪下了......。

一位政大女學生在Dcard上表示，最近板上充斥著期末考文，讓她想起國中時一位「傷她很深」的同學。她表示國中剛開學時，她旁邊坐了一位帥氣的男同學，當大家都在振筆疾書猛抄筆記時，唯獨這位男同學永遠都是撐著頭望向窗外。

原po表示，自己當時找他搭話問了一句「你不抄筆記嗎」，對方卻轉頭給了她一抹燦笑說「為什麼要抄筆記？」讓她第一次體會到什麼叫做「無言」的感覺。

「原本以為他是個學渣已經自我放棄了，結果第一次段考我就發現我錯了，全校第一名。」她表示男同學是「連續三年」都霸佔著第一名的寶座，基測甚至也沒有意外地考了滿級分，「而且他真的說到做到，國中三年我認真沒有看過他抄半點筆記，半個字也沒。」這樣的結果讓原po三觀崩毀，並且深刻地認知到「自己是個智障。」

▲3年不抄筆記→基測滿分。（圖／達志／示意圖）

女同學說，往後從高中到大學，看著別人低頭猛抄筆記時，耳邊都會無限響起當年那句「為什麼要抄筆記」的聲音。她還補充，之後參加同學會才得知那位神人後來考上台大醫學系，讓她再次大嘆「智商的差距真的很恐怖」。

網友無奈表示，「這智商的差距...我們坐電梯都跟不上」、「我的高中同學在算理組數學的時候，只要筆轉一轉就可以寫出正確答案了，這智商根本是搭火箭」、「又帥又是學神，人森勝利組」、「剛開始看以為是長太帥了有女生會幫他抄XD結果完全是智商碾壓啊」、「這不是江植樹嗎」、「我以為這社會只有炫富，原來還能炫智商」、「拍拍原po，抄筆記說不定還可以賣喔」。

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