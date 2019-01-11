老公切木瓜！她直接啃、女兒爽吃　網一句中肯分析...人妻秒認輸

▲ 人妻 VS 最強小三，輸贏立見高下...。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

有了女兒就被老公冷落，是許多人妻無法抵抗的宿命之一。一位媽媽日前就在臉書抱怨，老公好不容易用心準備了水果，「服務規格」卻是差別待遇，讓她傻眼又無言，只好上網討拍。不過網友們的分析似乎太中肯，讓她在這場「正宮鬥小三」大戰中秒認輸。

一位女網友在臉書「爆怨公社」中發文表示，先生日前準備了水果放在廚房，她進去一看發現是女兒最愛吃的木瓜，但是卻好像也有點差別待遇。只見圖中有一碗已經切成小塊、可以一次一口方便吃的木瓜，另一盤則是一整條孤零零地放在盤中，讓人妻當場三條線。

原po可憐地表示，「女兒是櫻桃小口所以要切小塊，我的是...」。不過對此兒子說是「大塊朵頤」，為爸爸的失誤稍稍解圍；媽媽隨後也安慰自己說，「至少有去籽去皮，也很好...」。

有網友看了表示，「你才跟他多久？人家從上輩子跟到這世來了」，一句超中肯分析讓原po投降認輸。其他人則是說，「你誤會大了，那是妳老公的」、「這就是情人跟老婆的差別……要習慣啊~我家也是這樣~」、「女兒櫻桃小口，妳是血盆大口」、「有想到妳，算不錯了XD」、「我只能說，有切就不錯了」。

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