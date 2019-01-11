路人嬤叮嚀孫「不讀書只能做這種」　黑手：剛換工作起薪就比妳兒子高

▲三百六十行，行行出狀元。（圖／示意照／圖中人物和新聞無關／記者李毓康攝）

網搜小組／綜合報導

一名處女座修車黑手師傅下班買鹹酥雞當宵夜，被一名帶孫子的阿嬤酸，當他聽到對方炫自己兒子的薪水，心想「但我剛換工作起薪就比妳兒子高了」。有網友安慰原PO，「抱歉，手黑黑的賺得比你兒子多。」

原PO今天（11日）在「爆怨公社」臉書社團發文說，當時礙於手髒髒黑黑又油油，就麻煩老闆幫忙夾東西，避免把油污弄到架子上，這時旁邊剛好有一位老年婦女帶著年幼的孫子。以下為阿嬤和孫子的對話：

阿嬤：你看不讀書以後就只能做這種會弄髒手的工作，還要麻煩人家，要努力讀書知不知道？

孫子：那爸爸很厲害賺很多錢錢嗎？

阿嬤：你爸爸一個月都賺3，4萬哦，你以後要賺的比你爸爸還多哦！

▼原PO是修車師傅，沒想到買鹽酥雞被路人阿嬤酸。（圖／示意照／圖中人物和新聞無關／記者季相儒攝）

原PO心想，「哈囉，拎北就站在妳旁邊，妳是以為我耳聾，還是妳O娘的在說悄悄話？3，4萬是什麼工作我是不太想知道，但我剛換工作起薪就比妳兒子高了，真替妳的孫子未來感到憂心。」

有人表示，會當場跟對方討論；原PO回「小孩子在場，不好讓她阿嬤沒面子」。對此，許多網友安慰原PO，「車行做起來幾十萬在跳的，呵呵」、「這位太太的格局也就只有3、4萬了」、「這種男生才帥」。

有人看到原PO貼出的指甲照說，「我覺得很多工作難免會把手弄髒洗不掉，但是當我拿起你的手問你怎麼沒剪指甲的時候，不要回我：你居然不是心疼我的手，而是嫌我沒剪指甲。該死的處女座。」原PO回，「我也是處女座...沒辦法忍受指甲裡面髒。」