國二女「眉粉＋防曬＋護唇膏」被約談　母：想有精神上學錯了？

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高雄一名媽媽10日在臉書「爆怨公社」PO文提到，就讀國二的女兒因為常在廁所整理儀容，使用的是防曬、眉粉以及潤色護唇膏，竟然被老師約談，「現在的國中還這麼保守嗎？」文章一PO出，掀起網友們對於學生化妝的定義熱議，有人覺得這樣其實很OK，但也有人建議，應該是在廁所使用被認為是占用空間，不如買個鏡子在自己的座位上解決。

▲原PO力挺女兒使用眉粉、防曬和潤色護唇膏上學。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash，與本文當事人無關，下同）

原PO聲稱，因為女兒的眉毛很淡，所以平時會使用眉粉讓自己看起來比較有精神，加上防曬以及潤色護唇膏，目的是想要乾淨整齊地出門，結果某天回家卻跟她抱怨，被負責打掃女廁的班級導師約談，甚至在廁所鏡子貼上「請勿在此化妝」的公告，「女兒並沒有妨礙到他人使用，也沒弄髒洗手台，校規更沒有禁止的規定，可以理解老師希望學生將心思花在課業上，但我真的不理解使用這些東西會被說成是化妝，現在的國中還這麼保守嗎？」

面對原PO力挺女兒的經驗分享，其他網友們看完文章卻分成正反意見兩派，認同者覺得，現在的太陽確實很毒辣，防曬不分年紀，冬天嘴巴會脫皮用護唇膏也很OK，真的沒有什麼好奇怪的，「不要再拿以前比了，現在連小學生都會化妝了，快醒醒。」

▲網友提醒，或許原PO女兒有哪個地方真的讓打掃學生感到困擾而沒有發現。（示意圖／本報資料照）

而持反對意見的網友指出，外掃區的同學是觀察過才報告老師，或許是真的影響到了什麼，但原PO女兒沒有發現，「不然同學幹嘛沒事找事做？老師的重點應該也是希望不要占用廁所，所以重點不是化不化妝。」

其實對於到底幾歲開始化妝才是合理的，2017年7月也有一名女大生在PTT「Womentalk」版上分享自己的經歷，打工上班時需要基礎妝容，某天跟同事討論周年慶的特價化妝品，卻被男同事嫌棄年紀小就聊化妝品，「難道從16歲開始化妝真的算太早嗎？」不過，底下回覆的女網友們都不這麼認為，畢竟這就像是男生到正式社交場合都要打領帶一樣，可以提升自信，提早學會也能避免往後出了社會才出糗。

▼女網友普遍認為提早學會化妝，能夠避免未來到了職場才出糗。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）