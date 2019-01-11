　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國二女「眉粉＋防曬＋護唇膏」被約談　母：想有精神上學錯了？

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

網搜小組／綜合報導

高雄一名媽媽10日在臉書「爆怨公社」PO文提到，就讀國二的女兒因為常在廁所整理儀容，使用的是防曬、眉粉以及潤色護唇膏，竟然被老師約談，「現在的國中還這麼保守嗎？」文章一PO出，掀起網友們對於學生化妝的定義熱議，有人覺得這樣其實很OK，但也有人建議，應該是在廁所使用被認為是占用空間，不如買個鏡子在自己的座位上解決。

▲▼ 女學生,女孩,女生,制服。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲原PO力挺女兒使用眉粉、防曬和潤色護唇膏上學。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash，與本文當事人無關，下同）

原PO聲稱，因為女兒的眉毛很淡，所以平時會使用眉粉讓自己看起來比較有精神，加上防曬以及潤色護唇膏，目的是想要乾淨整齊地出門，結果某天回家卻跟她抱怨，被負責打掃女廁的班級導師約談，甚至在廁所鏡子貼上「請勿在此化妝」的公告，「女兒並沒有妨礙到他人使用，也沒弄髒洗手台，校規更沒有禁止的規定，可以理解老師希望學生將心思花在課業上，但我真的不理解使用這些東西會被說成是化妝，現在的國中還這麼保守嗎？」

面對原PO力挺女兒的經驗分享，其他網友們看完文章卻分成正反意見兩派，認同者覺得，現在的太陽確實很毒辣，防曬不分年紀，冬天嘴巴會脫皮用護唇膏也很OK，真的沒有什麼好奇怪的，「不要再拿以前比了，現在連小學生都會化妝了，快醒醒。」

廁所、公共廁所、公廁、性別。（圖／本報資料照）

▲網友提醒，或許原PO女兒有哪個地方真的讓打掃學生感到困擾而沒有發現。（示意圖／本報資料照）

而持反對意見的網友指出，外掃區的同學是觀察過才報告老師，或許是真的影響到了什麼，但原PO女兒沒有發現，「不然同學幹嘛沒事找事做？老師的重點應該也是希望不要占用廁所，所以重點不是化不化妝。」

其實對於到底幾歲開始化妝才是合理的，2017年7月也有一名女大生在PTT「Womentalk」版上分享自己的經歷，打工上班時需要基礎妝容，某天跟同事討論周年慶的特價化妝品，卻被男同事嫌棄年紀小就聊化妝品，「難道從16歲開始化妝真的算太早嗎？」不過，底下回覆的女網友們都不這麼認為，畢竟這就像是男生到正式社交場合都要打領帶一樣，可以提升自信，提早學會也能避免往後出了社會才出糗。

▼女網友普遍認為提早學會化妝，能夠避免未來到了職場才出糗。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲▼美妝,化妝,唇妝,唇膏,打扮,照鏡子,口紅。（圖／翻攝自pixabay）

ET快訊
舒子晨「超兇掉半球」！幫弟找打工網激動：錄取了
陳致遠不爽吃粥被盯著看　扯鄰桌男衣領嗆：不知道我誰嗎
網紅27歲買江邊豪宅！1盞燈46萬「走廊寬到能騎車」

關鍵字：爆怨公社,學生,化妝

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

情侶捷運讓座羞問「妳是胖還是懷孕」　準媽媽爆笑曬最強6月藏肚

影／挖土機家門口90度翻覆地面狂震　網友神回：它只是想蹺班啦

影／大衣騎士雨天壓「白色箭頭」8秒被擊落　後車駕駛：自摔也帥帥的

5台計算機彈出《土耳其進行曲》　日網友45秒神手速複製

巨乳妹約一次6000元　他神回「今晚金門火車站見」：我慢慢等

先點3碗牛肉麵才知朋友不吃　奧客反怪老闆：規矩那麼嚴幹嘛

為你注下一道花茶　來自俄羅斯的午後奇想

老公切木瓜！她直接啃、女兒爽吃　網一句中肯分析...人妻秒認輸

機捷推「免費接駁巴士」！不必大包小包到北車　1/14上路

陳吉仲傳接掌農委會　麻吉詹順貴：防疫緊要關頭上不適合被換

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

殺人逃犯遭盤查...謊報假名亮槍 女警嚇到求饒！男警一槍擊斃他

車內玩親親！被紀錄器出賣　新車送鍍膜被私開還接女友

行動電源托運還是隨身帶？ 最高罰10萬！飛安Q＆A懶人包

幸運神騎士！砂石車翻覆噴過來　他果斷飛閃機車下一秒成肉餅

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！　「做自己金句」嗆爆負評

跟正常人一樣！唐氏症不可怕　她樂觀面對疾病：我能做任何事

要換要快！日圓下半年將大漲　兌1美元上看100哈日族傷荷包

愛美娃拿馬麻專櫃口紅塗滿嘴 拗說「擦藥藥」...照鏡被自己嚇哭

沒白養！媽寶柴機場熱情迎接　飛撲討抱抱：好想泥～

先點3碗牛肉麵才知朋友不吃　奧客反怪老闆：規矩那麼嚴幹嘛

為你注下一道花茶　來自俄羅斯的午後奇想

老公切木瓜！她直接啃、女兒爽吃　網一句中肯分析...人妻秒認輸

機捷推「免費接駁巴士」！不必大包小包到北車　1/14上路

陳吉仲傳接掌農委會　麻吉詹順貴：防疫緊要關頭上不適合被換

蘇貞昌回鍋組內閣　愛將環保署副署長張子敬傳升署長呼聲高

12星座撞見爸媽「炒飯」的反應　天蠍跟阿嬤說！獅子罵：像話嗎

尾牙折現3000元！佛心老闆「贊助5張千鈔聚餐」　她加碼曝年終…網暴動求職

傳農委會代理主委陳吉仲可能扶正　政壇人士曝機會大原因　

妹妹的小被被是「一條拉鍊」！　超狂真相曝光網嚇壞...姐：她真的是人

賴神獻聲偉哲現身 郭國文14區政見影片發表

新婚之夜硬上喝醉女兒！　噁父竟辯：以為你是我老婆

很常感冒？營養師激推「5絕竅」增強免疫系統...泡菜要多吃

亞足賽／小組2場沒拿勝　敘利亞男足史坦奇主帥下台

幫星爵尋找「消失的腹肌」　網笑：不拍片就胖回去了

「沒有最慘只有更慘」一家7口父母亡　2兄弟淪街友2姊妹失聯

李曉涵若隱若現曬美腿　透視馬甲禮服穿上變身「夢幻仙女」

攝護腺肥大又膝蓋退化　病兒「責任我扛」帶80歲父輕生雙亡

氣質音樂女老師酒後就亂性　色誘性侵2名17歲男學生

先點3碗牛肉麵才知朋友不吃　奧客反怪老闆：規矩那麼嚴幹嘛

生活熱門新聞

兒噴泉般吐奶…出生15天當小天..

手搖杯點全糖　他曝極致省錢喝法

詭特調「台中江小姐」…1杯要百..

白吃牛排　老闆收千元偽鈔氣炸

甜點前猶豫半小時！母一轉念秒買..

尾牙財位曝光　這招比同事更能抽..

林意箴PK白冰冰　網：看著就哭..

理科太太自爆：吃大麻過量險死！

年掏32K買制服　員工怒：像金..

他打手槍被抓包　竟成姊洩慾玩具

他「3年沒抄過筆記」　現讀台大..

還沒餵狗！他狂洗本尊照逐漸母湯

她叮嚀孫：不讀書只能做這種！黑..

高三男畢典前慘死！告別7室友留..

更多熱門

相關新聞

滷肉30分「開蓋見東山鴨頭」　加水更崩壞

家常滷肉是許多媽媽的拿手好菜，因為看起來不需準備太多食材，讓新手們躍躍欲試，但如果沒掌握好火侯，成果可能就GG了。一名女網友照著食譜滷肉，慢火燉半小時後開蓋整個傻眼，忍不住大呼「那欸安捏」。其他人也笑噴「龜鹿2仙膠？」「名符其實的黑暗料理。」「東山鴨頭？」「就當烤肉吃了吧！」

正妹付800元飯錢！拖拉男：謝謝妳請客

她叮嚀孫：不讀書只能做這種！黑手吞下來

超商福袋沒預購被嗆！店員：我們該死

有性百科！她手誤急刪...老司機嗨了

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 板南線 地震 米津玄師 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 印尼海嘯 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

開槍擊斃小三　正宮路邊喝啤酒淡定等警察

隋棠絕望16hrs！Olie「出生鎖骨骨折」

不堪獨自照顧壓力病父　兒攜父輕生雙亡

兒噴泉般吐奶…出生15天當小天使了

《航海王》結局定好了！網爆100冊完結作者親回

驚喜好物！超商店員曝挑福袋祕訣

殺人逃犯亮槍　男警秒擊斃他

米克斯借住阿公家兩天→收編一個月

台東性侵狼長相曝光　破壞腳鐐通緝中

甄子丹60歲岳母「比老婆還辣」！

戀情不被祝福　16歲少年進旅館燒炭亡

27歲網紅豪宅曝光！1盞燈46萬「走廊寬到能騎車」

恭喜「這群人」成員求婚成功了！

手搖杯點全糖　他曝極致省錢喝法

快訊／性侵假釋犯破壞電子腳鐐潛逃

更多

最夯影音

更多

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

殺人逃犯遭盤查...謊報假名亮槍 女警嚇到求饒！男警一槍擊斃他

車內玩親親！被紀錄器出賣　新車送鍍膜被私開還接女友

行動電源托運還是隨身帶？ 最高罰10萬！飛安Q＆A懶人包

幸運神騎士！砂石車翻覆噴過來　他果斷飛閃機車下一秒成肉餅

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面