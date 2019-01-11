正妹約會付800元！拖拉男「謝謝妳請客」　閨蜜：她還幫前任出摩鐵錢

▲原PO說，好姐妹長得漂亮，為顧及她的顏面，因此不PO照片。（圖／示意照／翻攝Pakutaso免費圖庫）

網搜小組／綜合報導

通常男女第一次約會不是男方買單，就是採取「AA制」各付各的。但一名正妹首次和約會對象吃飯，結果自掏腰包800元，甚至和前男友交往的開房間費也是她出，讓閨蜜聽了超級傻眼。有女網友指出，「老實說長那麼大，追我的人沒讓我付過錢。」

當事人的閨蜜10日在「爆怨公社」幫好姐妹抱不平，她說，當時好姐妹和對方吃完要買單時，「男生拖拉，穿外套、戴口罩、看手機，以至她自己拿著帳單去結了帳。男生後來傳Line：謝謝妳請客。」

「請問你們覺得這樣可以嗎？」原PO表示，好姐妹付這頓飯800元，雖沒多少錢，「因為我從來沒遇過讓我付錢的，所以我不知道要怎麼回答她。」她還說，好姐妹真的很慘，之前有交往的男友讓她付Motel休息費用，「因為是她開車，駕駛為付錢窗。」她表示，好姐妹長得漂亮，為顧及她的顏面，因此不PO照片。

▼當事人見約會的男生拖拉，就自己拿帳單付錢。（圖／示意照／翻攝Stocksnap免費圖庫）

對此，許多網友說，「這也太沒氣度了吧....就算不買單，AA也可以啊」、「嗯，提早認識一個人也不錯，以後還能當笑話聽」、「我跟我前男友從交往到分手幾乎都是AA，我都沒被請過」、「連最基本的AA、互相都不會，那就拜囉」、「是我就直接回覆：我有說過我要請客嗎」、「我覺得要女生請客可以，只是要男生出錢2次差不多～～就是一個互相的概念，如果不熟還這樣搞真的滿瞎」。

有女網友指出，「老實說長那麼大，追我的人沒讓我付過錢，可能因為都是年紀比我大的關係，但也從不花人家大錢，頂多就吃飯。確認在一起後，除非對方主動送禮物，不然我也沒主動要過，但那什麼AA制，我真的沒遇過。」

▼有網友說，「連最基本的AA、互相都不會，那就拜囉」。（圖／示意照／翻攝Pakutaso免費圖庫）