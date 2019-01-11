先點3碗牛肉麵才知朋友不吃　奧客反怪老闆：規矩那麼嚴幹嘛

▲客人先幫點牛肉麵，卻不知道朋友其實不吃牛。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

網搜小組／綜合報導

台中黃姓網友9日在臉書「爆怨公社」PO文指稱，當天晚上有客人來點了3碗牛肉麵，結果朋友到場才知道其中一人不吃牛，反而是店家遭怪罪「規矩嚴格、下次不會再來」，讓他覺得很無言，「每家店都有各自的SOP，一碗麵不是賺你好幾萬。」

黃男提到，8日晚間一名客人先跑來點了3碗牛肉麵，廚房接了單立即開始準備，結果等到朋友抵達後才知道其中一人不吃牛，無奈麵已經煮下去了無法退單，對方卻開始抱怨，「這又不是公家機關，規矩那麼嚴幹嘛！下次不會再來了。」

▲原PO全文。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

「每家店都有各自的SOP。」黃男解釋，廚房有廚房的作業流程，在外人眼裡看起來或許沒什麼，可是這對店家的整個動線流程就是會有影響，通常只要下鍋了就不太適合再修正，「一碗麵不是賺你好幾萬，再靠腰前先靠腰自己脫序的行為。」

其他網友看到也紛紛留言力挺原PO，「請他把肉分給其他可以吃牛的朋友，自己吃湯麵啊」、「客人認為他們付錢最大尾，服務、餐飲業都常聽到的」、「標準奧客」、「恭喜原PO，奧客說他下次不會再來了」、「不吃牛卻約在牛肉麵店，這朋友也是滿神奇的」。