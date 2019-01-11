暗黑系廚房魔術師！滷肉30min「開蓋見東山鴨頭」　加水滾…巫婆毒湯狂噴

▲這…這鍋真的是滷肉嗎？（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

家常滷肉是許多媽媽的拿手好菜，因為看起來不需準備太多食材，讓新手們躍躍欲試，但如果沒掌握好火侯，成果可能就GG了。一名女網友照著食譜滷肉，慢火燉半小時後開蓋整個傻眼，忍不住大呼「那欸安捏」。其他人也笑噴「龜鹿2仙膠？」「名符其實的黑暗料理。」「東山鴨頭？」「就當烤肉吃了吧！」

一名女網友在臉書《爆怨公社》貼出照片，只見鍋子裡完全看不到滷肉，倒是有幾塊金黃色的豆干在焦黑濃稠的黑色醬料裡載浮載沉。她表示，半小時前本來很期待有好吃的滷肉，半小時後卻整鍋燒焦「#食譜說慢火燉煮一小時的啊那欸安捏？」

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▲讓我們懷念豆干～（圖／翻攝自爆怨公社）

看到照片後，其他人也看傻，直說這根本像別種食物，像是東山鴨頭、龜鹿膠之類的。不過貼文也引出許多下廚好手「要用小火，但也有可能水放太少了，或者煮的時間過長，其實中間過程還是必須去注意一下的，不要太相信食譜，食譜只能參考用」、「不是你火太大，就是水不夠阿」、「以後可以把料炒香後 ，用電鍋滷，這樣就不怕燒焦了」、「其實熄火然後燜煮這個動作很重要」。

原PO之後也更新表示，還好老公沒有罵她，只是碎念很久，但還教她加水煮滾後會比較好洗鍋子。不過水滾後也讓她直呼「好像巫婆的毒湯！」面對網友的問題，她則說，燉煮時她有加蓋，水則是剛好蓋過肉，火是開小火但不是最小的，最後她則是滴淚下結論「好啦！我下次知道了用電鍋就好了。」

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▼這是在煮什麼巫婆毒藥嗎？（圖／翻攝自爆怨公社）