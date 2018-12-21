免帶現金出門啦！　嘉義縣推虛擬科技暨行動支付

▲▼嘉義縣推廣觀光推行動支付，未來到嘉義縣各店家消費將免帶現金 。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

記者翁聖勳／嘉義報導

嘉義縣政府21日舉辦「運用虛擬科技暨行動支付行銷活動推廣」記者會，協助商家導入行動支付服務，並搭配低碳旅遊推出快樂旅行嘉APP，提供觀光客創新旅遊服務，透過線上示範翻轉店家及消費者使用習慣，未來將提升嘉義縣內行動支付工具的普及性及便利性，創造行動支付新紀元。

現在小額支付工具相當多元，然而不同行動支付工具，就必須準備不同的機台消費，因沒有整合，造成感應機、信用卡機佔滿檯面的現象，不但相當不便，且容易錯亂使業者卻步。因此透過嘉義縣海線創新低碳休憩服務示範整合發展計畫，免費提供業者整合型刷卡機，結合電子票證、行動支付、電子支付、信用卡支付等一機多用支付工具，以提供各類支付平台服務；此外也會在主要景點設置低碳運具裝置，讓民眾實際體驗簡單、便利消費，還可透過優惠活動，協助店家行銷宣傳。

嘉義縣副縣長李明岳表示，目前已在嘉義縣內舉辦2場說明會，店家反應與詢問熱烈，共有25家業者導入首波行動支付成為示範店家，未來也會接續輔導並鼓勵在地店家採用行動支付的消費模式。

李明岳強調，行動支付已是勢不可擋的市場趨勢，嘉義縣於2018年台灣燈會預先推動無現金市集，未來也規劃讓公部門提供行動支付繳費服務。

成功導入行動支付的夜市攤販業者指出，攤商只需要裝設一台多元支付卡機，即可搞定所有消費行為，攤商不必拿錢找零，可減少食物汙染，消費者也只需信用卡、手機或電子票證即可購物，對雙方而言，是一種輕鬆、便利、衛生的消費保障。

「運用虛擬科技暨行動支付行銷活動推廣」，目前已有近25家店家完成申請，陸續在11月開始免費提供商家裝整合型刷卡機，並推出行銷活動。即日起至2019年3月28日前使用行動支付者至嘉義縣店家消費，即可參加抽獎好禮，將gogoro電動機車騎回家。

「虛擬科技暨行動支付行銷活動推廣」服務團隊將負責商店招商與卡機佈建、行銷活動企劃與執行等；並結合相關支付業者推廣、導入多元支付服務，期望能藉此吸引更多觀光客來嘉義縣、衝高消費金額、活絡地方觀光發展。