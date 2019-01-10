年輕人不看！他神建議金庸小說「新名+妹圖」　網笑崩：俺的妹妹哪有這麼多

▲網友感慨現在的年輕人根本就不看金庸了。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／綜合報導

武俠小說泰斗金庸的作品紅遍全球，在各地華人區累積了無數書迷，可說是一世代人們的共同回憶。不過最近就有網友在PTT發文，表示趁著電子書城特價，把金庸全集給一次收藏了，沒想到在公司隨口聊天，驚覺20歲左右的同事幾乎全沒讀過，甚至有人反問「金庸不是我媽那個時代的嗎？」

網友突然一陣感概，發現現實世界中年紀小的一輩看過金庸小說的然越來越少了，反而對電影、電視劇的印象比較清楚些，說不定都以為東方不敗是女角，只好上網求教，「要怎麼樣推，讓現在年輕人對金庸的小說產生興趣？」

該文引發底下網友熱議，更引出一位金學神人發表精闢見解。他說因為金庸小說的市場非常固定，發行也很久了，「基本上會去買、會看早就去惹」，所以他擬定的新時代創意方針很簡單，要推銷金庸給不認識年輕人，「不管怎樣先把人騙進來再說吧！」

▲網友指電子書版本的金庸封面顯得老派。（圖／翻攝Kobo電子書官網）

首先，他以原PO文者購買的電子書城版金庸全集為例，直指這樣的封面設計風格太老派，只有大大的字很無趣，「現在小孩看到這種只會黑人問號吧」。他提議加入時下最流行的動漫元素，以年輕人愛看的輕小說為例，「稍微改一下書封，金庸應該會再創巔峰吧！」

例如《射鵰英雄傳》，年輕人可能根本看不懂書名含意，只要改成《關於我轉生變成蒙古人這檔事》，封面在簡單敘述堂堂一名尊貴大宋的子民，居然變成蒙古man了，簡單又明瞭，「這麼大的身世反差讓人不禁好奇心升起，接下來到底又會發生什麼樣的邂逅？」

若是要推廣《神鵰俠侶》，他說如果不喜歡這麼直白的破題，也可以來個故弄玄虛點的命名方法，取為《左手、姑姑、神雕俠》。他說，書名乍看下雖然有點莫名其妙，但是回頭想想又好像有點厲害，讓人看了書名就開始期待到底會有什麼事發生在主角的左手上面呢？

▲金學神人用日本輕小說當概念改圖，認為這樣很能吸引年輕人。（圖／翻攝PTT）

最後，如果要推廣《倚天屠龍記》，金學神人建議可以加入線上遊戲的升級、無敵等元素，並改名為《持續練功五年，不知不覺就練到LV MAX》，畢竟只花5年就把等級練到滿，比起慢慢練功來得有效率，還可以馬上切入反轉高潮情節，讓年輕人更有帶入感！

這篇文章一出，立刻引起網友熱議，不少人直說這樣很有趣，貼近新時代的年輕人，「我覺得可以」、「覺得這樣滿有趣的，但感覺死忠粉絲會罵翻天」、「天龍八部->俺的妹妹哪有這麼多」、「哈哈有搞頭耶」、「總之要請大手繪師畫超讚人設」、「連城訣>單身狗成為最強」。

不過，也有不少人完全無法接受，「不管你吸了什麼都給我來一點」、「內容搭這種封面是詐欺吧」、「金庸會氣炸吧」、「無法接受變成這樣的封面跟標題，太沒武俠範了。」