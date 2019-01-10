皮蛋豆腐怎麼吃！中部口味「全喇在一起」他聽呆　網激推：要試試

▲網友問「皮蛋豆腐要怎麼吃？」（示意圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

同一道菜在每個地方可能有所不同，不一樣的料理方法造就地區口味的獨特性，像是南部口味偏甜等等。有網友發文提到經典涼拌小菜「皮蛋豆腐」，指出他聽到有中部人的吃法是「喇在一起吃」，忍不住請教這道小菜「到底怎麼吃？」話題則引起網友討論，有人堅持「喇在一起才好吃」，也有人覺得這樣很噁心。

網友在PTT的WomenTalk板上發問「皮蛋豆腐到底該怎麼吃？」說通常一般人都是分開來慢慢吃，想吃什麼就夾什麼，最近他聽到中部朋友有一種很特別的吃法，就是皮蛋跟豆腐喇在一起吃，「雖然看起來很像噴，但可以讓豆腐入味，去皮蛋的嗆鼻味」，忍不住請教到底這道菜要怎麼吃才對。

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▲有些料理在不同地區的吃法會不一樣。（示意圖／pixabay）

看到貼文後，有不少「喇在一起派」的網友說，「從小就混在一起吃，還以為大家都這樣」、「全部喇在一起有一種特殊好吃的感覺」、「我以為都要混一起吃，不然就點皮蛋或點豆腐就好」、「混一起，番茄炒蛋你會把番茄跟炒蛋分開吃嗎？」

也有人無法接受拌在一起「分開，攪在一起無法接受」、「一口一口，絞碎有點噁心」、「我老公也會喇在一起吃，我覺得很噁，都分兩碗給他喇」、「攪在一起的樣子真的不能接受」。

還有網友說，要不要喇要看情況，「多人分食無法接受這樣剌，自己吃會攪」、「我在家做也喇在一起吃，外面可能就不太方便」、「好吃的皮蛋沒有那種噁心的味道就可以直接單吃」、「你說的是傻瓜麵吧」、「自己吃會喇，反而很方便吃」。

貼文也引出各種私房吃法，「我都把皮蛋換成豆瓣醬 跟麻婆豆腐有87%像」、「吃過再加上肉鬆三個喇在一起，很好吃」、「我們家是加小黃瓜」、「皮蛋豆腐玉米粒蔥花全部喇作伙，再淋香菇素蠔油烏醋香油」、「皮蛋豆腐跟肉燥飯喇在一起吃超好吃」。

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