出土22年前「馬關條約」！姊弟約定「嫁人罰3千」...她婚禮上曬照兌現諾言

▲姊弟22年前立下馬關條約。（圖／翻攝自PTT，下同）

網搜小組／綜合報導

兄弟姐妹間偶有口角，有時候「停戰協議」或許是一種解決辦法。一名網友在PTT上分享她和弟弟小時候的趣事，他們在某天吵架之後簽下了「馬關條約」，約定好姊姊長大後不能結婚，如果違約就要給弟弟3000元，如果真的結婚也只能「住在家裡附近」。無俚頭的條約內容讓她自己看到都笑翻了。

女網友在PTT笨版上貼出2張照片，「小時候玩具不多，最常跟我弟玩，當然也會吵、打架，某天不知發什麼神經簽了『馬關條約』」，姊弟倆在一張紙的2面寫下各自的條約內容，雖然名義上是兩人的「停戰協議」，事實上從條約內容可以看出姊弟倆的好感情。

弟弟的那一面寫著，「姊姊結婚的時候，媽媽要跟姊姊的老公說，『要住在我們家的附近』。」除了要求姊姊外，他也自己承諾，「我老婆如果不孝順媽嗎，就把她趕出去。」而姊姊的那一面則寫著，「姊姊長大後永遠不結婚，如果姊姊反諾條約，就要發3000元。」最後兩人也各自千張以示訂約。

女網友說，自己之所以會立下「不婚條款」是因為當時不想結婚，結果前幾年她結婚時，弟弟真的還保留著這份「馬關條約」，雖然弟弟根本忘記3000元這件事了，她還是在婚禮上準備了這2張照片給弟弟驚喜，也因為弟弟在籌備婚禮時幫了許多忙，所以她就以這個條約當作依據，包了3000元的紅包給他。

網友們看到這篇溫馨又好笑的貼文都直呼太可愛了，「可愛，還簽名蓋章」、「弟弟好有心喔，哈哈」、「弟弟根本姊控吧」、「弟弟穩賺不賠，真是不平等條約」、「好可愛哦～所以當初老公迎娶闖關的最後一關是弟弟守的嗎」、「好可愛！姐弟感情好好」、「好險輸贏只是三千塊～還好還好」。

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