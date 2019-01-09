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人蔘會跑！挖到一半「咻～」1秒消失無蹤　網秒識破：商人宣傳伎倆

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網搜小組／綜合報導

人蔘是一種昂貴的中藥材，採人蔘也是一種獨門功夫。近日大陸網站上流傳著一部影片，採蔘的蔘農仔細地撥開土壤，慢慢把人蔘從土裡挖出來，結果下一秒人蔘竟瞬間從眼前消失，不管採蔘人怎麼挖土都找不到了。影片迅速在網路上瘋傳，但也馬上被網友識破影片是造假的，懷疑是商人為了誇大人蔘功效拍攝的。

▲「人蔘瞬間移動」的影片在網路上瘋傳。（圖／ 翻攝抖音 人參小名叫棒槌）

▲「人蔘瞬間移動」的影片在網路上瘋傳。（圖／ 翻攝抖音 人參小名叫棒槌）

人蔘被譽為「百草之王」，東方醫學相信適量地食用人蔘對人體有益，但由於人蔘取得並不容易，因此價格非常昂貴。按照傳統採蔘的規矩，在挖人蔘時，都會用紅繩將人蔘繫住，因為蔘農們相信「人蔘會跑」，並不是真的瞬間移動，而是在長時間（幾個月至一年）中，會因蟲害、氣候等因素枯萎，讓人們以為人蔘不見了。

近日卻有一部「人蔘瞬間移動」的影片在網路上瘋傳，影片中匯集了許多蔘農採蔘時捕捉到的畫面，蔘農仔細地撥開人蔘旁的土壤，將一絲一絲的根都梳理乾淨，但當他們準備把人蔘切下來時，卻整株消失在眼前，就像人蔘上被人繫上一條繩子，在他們要採下來時一秒拉走。

許多網友看到都質疑影片的真實性，有網友也表示影片看起來像商人為了誇大人蔘功效，刻意造假讓民眾相信人蔘有神奇功效，「人蔘作為多年生草本植物，的確有枯萎休眠期，有的人會稱之為『假死』。舊時採參人看到一株人蔘，隔幾天再來就看不到人蔘的痕跡了，等到來年同樣的地方長出了一株更茁壯的參苗，就說人蔘會假死會跑。」

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關鍵字：人蔘,人蔘會跑,造假

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