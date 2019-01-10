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「想當護理師」拒加入家族事業！　準婆婆嗆：愛享受，吃不了苦

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▲▼愛情,情侶,男女,劈腿,分手。（圖／翻攝自pakutaso）

▲會想加入另一半的工作嗎？（圖／翻攝自pakutaso）

生活中心／綜合報導

還沒過門就有婆媳問題？一名網友透露，朋友家開資源回收場，平均一年收入有300萬，朋友媽媽希望朋友的女友在婚後可以辭去護理師工作，幫忙家族事業，也會給女友薪水，不過女友不願意，導致朋友卡在中間很為難，最後論及婚嫁的兩人就這樣分手了，「大家覺得誰比較有理呢？」

原PO在PTT女版（WomenTalk）表示，朋友女友（以下簡稱女友）在診所當護理師，雖然要輪班，但作息已比醫院護理師正常很多，與朋友已經論及婚嫁。

▲▼比較支持婆婆?還是媳婦。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO發文掀起討論。（圖／翻攝自PTT）

女友面對媽媽一開始提出「婚後幫忙家族事業，節省人力成本、減輕負擔；年輕人在這行做不久，常常找人很麻煩」的建議，原本做過一段時間，但仍比較喜歡護理師工作，所以告訴朋友，婚後還是希望能繼續護理師工作，不過這事被長輩知道後，一致認為「女生愛享受吃不了苦」，女友事後有察覺朋友家人態度變差，因此和朋友抱怨。

原PO指出，媽媽覺得女生只知道享受、不想幫先生，「十之八九不是好的賢內助」；女友卻認為還沒結婚態度就這麼差、還要看人臉色，「真的結婚怎辦？」還沒成家的朋友卡在中間像夾心餅乾，每天工作累半死，還要為小事吵架心很累，最後因為女生沒有妥協，這段感情以分手收場。

▲少女被發好人卡。（圖／取自免費圖庫PhotoAC）

▲女友知道被說「愛享受吃不了苦」後，因此和朋友抱怨。（圖／取自免費圖庫PhotoAC）

對此網友一致表示，「還好女友逃的快！還算聰明」、「婆家根本慣老闆吧」、「我學妹為了愛情進入對方家族事業，結果連員工都欺負她」、「分啊 男方媽媽說要節省人事上開銷,那是打算給女生多少薪水？家裡有錢又不代表女生可以用XD」、「垃圾慣老闆，年收3百請不起人喔」、「當護理師也會被說愛享受，這個家庭真可怕」、「絕對不要加入對方的事業，男女都一樣」、「這在抓交替吧...」。

ET快訊
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關鍵字：PTT,情侶,婆媳問題

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