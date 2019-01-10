　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

最想放生哪種朋友？　鄉民「5選1」推這個最雷：神經病

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼朋友,友情。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲要找到聊得來的朋友不容易。（圖／取自免費圖庫pixabay）

生活中心／綜合報導

一名網友在PTT表示，出社會後感覺到朋友來來去去，好奇大家在什麼狀況下，才會受不了朋友，不想繼續來往？並列出5種可能，最後一個則是其他讓人自填答案，沒想到多數鄉民都選擇「第5點」，「第5個是神經病一個。」

原PO列出五點，包括「聚會幾乎約不出來，大概5、6次只會出來一次」、「Line 3、4天回你一次，但平常吃飯或大家重大聚會基本上都還是會出現」、「講話髒話連篇都要有語助詞」、「酒品不好還愛追酒、事後發酒瘋亂講話亂吐」、「每次出來都在講一些悲觀負面的東西也不好笑，搞得大家都會突然安靜不知道怎麼接」。

▲▼PTT網友：什麼樣的朋友會放生（圖／翻攝自PTT）

▲大家最受不了哪點？（圖／翻攝自PTT）

其中1到4點都有網友選擇，「1、2真的很想放生 但實際上又真的很好...」，不過最多還是第5種，「3、4、5都不能接受，尤其5」、「5，神經病一個」、「5，別人好心安慰他還被說『你不懂』= =」。

也有鄉民補充心機重、想看你出糗、在背後把你當笑話講、媽寶、直銷、講大話、約出國結果臨時說沒錢放生的朋友都很討厭，一名網友甚至透露，「最近放生一個以前感情算不錯的大學同學，一直想拉我去宗教活動」。不過也有人說，「你（原PO）講的這些是人都多少會犯、不過道不同不相為謀」。

ET快訊
總預算案三讀　賴清德宣布明天率內閣總辭
兄妹譏「請看護多不孝」！她被病母綁半輩子　醫院廁所輕生
30年歷史「熱巧克力」要下架了　麥當勞曝停售原因

關鍵字：PTT,朋友,地雷,雷點

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

皮蛋豆腐怎麼吃！中部口味「全喇在一起」他聽呆　網激推：要試試

同1天2件！火腿腸、哈爾濱紅腸又驗出「非洲豬瘟」病毒

直擊／從未曝光！高鐵服勤員防身術秘辛　「6狠招」秒制伏歹徒

「韓粉」想像力爆發！揭「周子瑜」取名看齊韓國瑜...網傻眼：真的不是巧合

「雪花、霜降牛雙拼」送來長一樣　專家一招辨認...曝「肉品名稱店家自訂」

命案清理師／他棄百萬薪改行「臭屍工」！為保全屍　拿刮刀慢慢剷地上臉皮

進廁所驚呼：那麼臭！下秒門開了「他走出來道歉」　男大生崩潰哭：期末掰

春節國道疏運出爐！西部北上高乘載首度改下午　0-5時夜間免收費

提醒老媽沒餵狗！他Line狂洗本尊照「表情逐漸母湯」　最後1張太驚悚嚇尿

2018十大消費新聞公布！衛生紙之亂、中華電信499吃到飽奪冠亞

超扯！強塞櫃子、鍋鏟打腳底　新北「甲等」托嬰中心遭爆虐童

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

自動上字幕、多軌操作　2019年多款必載手機剪輯APP

16歲少年寒冬穿短袖衣褲擺攤 懂事謝絕援助：有三餐溫飽就夠

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

謝霆鋒、佘詩曼PK釣魚　悄悄做了「這個舉動」根本暖男

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

林書豪三分線連中7球　中線投籃PK「亞洲第一控」郭艾倫

野生周子瑜現台南咖啡廳　抱愛犬親民和粉絲合照簽名

李榮浩調侃張藝興歌名XD　「NAMANANA」→「拿嗎？不拿」

皮蛋豆腐怎麼吃！中部口味「全喇在一起」他聽呆　網激推：要試試

同1天2件！火腿腸、哈爾濱紅腸又驗出「非洲豬瘟」病毒

直擊／從未曝光！高鐵服勤員防身術秘辛　「6狠招」秒制伏歹徒

「韓粉」想像力爆發！揭「周子瑜」取名看齊韓國瑜...網傻眼：真的不是巧合

「雪花、霜降牛雙拼」送來長一樣　專家一招辨認...曝「肉品名稱店家自訂」

命案清理師／他棄百萬薪改行「臭屍工」！為保全屍　拿刮刀慢慢剷地上臉皮

進廁所驚呼：那麼臭！下秒門開了「他走出來道歉」　男大生崩潰哭：期末掰

春節國道疏運出爐！西部北上高乘載首度改下午　0-5時夜間免收費

提醒老媽沒餵狗！他Line狂洗本尊照「表情逐漸母湯」　最後1張太驚悚嚇尿

2018十大消費新聞公布！衛生紙之亂、中華電信499吃到飽奪冠亞

新加坡直擊／TOYOTA全新RAV4現身　先行導入2.0L汽油引擎規格

男蒙面搶銀行　持槍大喊「我要1百萬！」　警防搶演練震撼銀行員

鄭人碩「肛門快撕裂傷」！反掰開男演員：往屁股進攻

一秒變美的秘訣在這裡！5款仙女系「歐膩瀏海」推薦

108年賦稅收入　財政部看法穩定持平

史上首度跌破10億元　華映去年12月營收9.39億元

總預算案三讀　賴清德11日率內閣總辭

陸開放「港澳台居民」中小學教師資格　陸委會：透過管道關心

托嬰中心虐童引公憤...延燒幼兒園　家長哽咽：被網友肉搜恐嚇

澳網／種子籤出爐　台灣一姐謝淑薇位女單第28種子

「駕照剛到手」18歲女自撞路樹　拋飛落8公尺深水溝慘遭截肢

生活熱門新聞

怨17歲女兒70D太豐滿！網瘋..

高三男畢典前慘死！告別7室友留..

甜點前猶豫半小時！母一轉念秒買..

尾牙抽中老闆照片！他怒撕毀結局..

完美撞名托嬰中心！特教師崩潰澄..

妻要回娘家！夫：除夕要在台中婆..

強冷空氣何時來？一張圖解答3問..

最正啦啦隊員曝光！IG帳號神到..

小灰車硬塞2格間！萬人教一招療..

他「3年沒抄過筆記」　現讀台大..

手伸「胸前狂摸」！他背後環抱巨..

女友開刀住院　他買胖老爹探病

養3年高背紅尾金翻肚！網：幫擋..

護理師拒加入家族事業遭準婆婆嗆

更多熱門

相關新聞

誤信惡狼謊言　她淪6男性囚48hr

印度一名女學生在2018年12月30日時，原本預計要搭乘火車回家，但卻在火車站遇到一名自稱是她哥哥的男子，聲稱要將她載回家，因為沒有一輛火車會開到她家的站。女學生半信半疑的上了車之後，發現男子根本就是開往反方向，蕤後被綁到一間房子裡性侵，在48小時內，一共有6名男子輪流虐待、性侵她，隨後將全身是傷的她丟在附近的森林，被路人發現後整起事件才曝光。

護理師拒加入家族事業遭準婆婆嗆

姊弟22年前約定「嫁人罰3千」！她婚禮兌現

他問Janet「無人島只有雜牌堅果會吃嗎」

高三男畢典前慘死！告別7室友留胸花躺地

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 板南線 地震 米津玄師 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 印尼海嘯 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

理科太太超狂背景曝光！12年學費130萬養出170智商

孫生被控講錯話「害反骨沒工作」

即／貴婦奈奈向加拿大提難民申請

金老佛爺爆噩耗「拿掉鼻子」曝傷照落淚

熊熊「爆乳懇親」網曝1關鍵：完蛋了

科學家：收到15億光年外太空訊號

殺人逃犯亮槍　男警秒擊斃他

女神半夜衝一蘭拉麵！

世上最後一隻金頂夏威夷樹蝸死亡

校花網戀外勞從沒見過面！婚前才知「對方是多金富商」

怨17歲女兒70D太豐滿！網瘋喊：岳母我來

幼教界隋棠涉虐打1歲童　主任嗆：要打才會乖

戀情不被祝福　16歲少年進旅館燒炭亡

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！超狂4金句嗆爆負評

女主持人嫌KPOP男偶像娘被罵爆

更多

最夯影音

更多

超扯！強塞櫃子、鍋鏟打腳底　新北「甲等」托嬰中心遭爆虐童

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

自動上字幕、多軌操作　2019年多款必載手機剪輯APP

16歲少年寒冬穿短袖衣褲擺攤 懂事謝絕援助：有三餐溫飽就夠

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面