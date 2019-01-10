最想放生哪種朋友？　鄉民「5選1」推這個最雷：神經病

▲要找到聊得來的朋友不容易。（圖／取自免費圖庫pixabay）

生活中心／綜合報導

一名網友在PTT表示，出社會後感覺到朋友來來去去，好奇大家在什麼狀況下，才會受不了朋友，不想繼續來往？並列出5種可能，最後一個則是其他讓人自填答案，沒想到多數鄉民都選擇「第5點」，「第5個是神經病一個。」

原PO列出五點，包括「聚會幾乎約不出來，大概5、6次只會出來一次」、「Line 3、4天回你一次，但平常吃飯或大家重大聚會基本上都還是會出現」、「講話髒話連篇都要有語助詞」、「酒品不好還愛追酒、事後發酒瘋亂講話亂吐」、「每次出來都在講一些悲觀負面的東西也不好笑，搞得大家都會突然安靜不知道怎麼接」。

▲大家最受不了哪點？（圖／翻攝自PTT）

其中1到4點都有網友選擇，「1、2真的很想放生 但實際上又真的很好...」，不過最多還是第5種，「3、4、5都不能接受，尤其5」、「5，神經病一個」、「5，別人好心安慰他還被說『你不懂』= =」。

也有鄉民補充心機重、想看你出糗、在背後把你當笑話講、媽寶、直銷、講大話、約出國結果臨時說沒錢放生的朋友都很討厭，一名網友甚至透露，「最近放生一個以前感情算不錯的大學同學，一直想拉我去宗教活動」。不過也有人說，「你（原PO）講的這些是人都多少會犯、不過道不同不相為謀」。