孕婦坐博愛座！大媽要求讓位給其他孕媽咪：妳這也叫懷孕？　她反擊

▲孕婦無奈表示，「博愛座這件事到底要吵多久？不是你覺得別人沒有就沒有。」（圖／示意照／圖中人物和新聞無關／記者姜國輝攝）

網搜小組／綜合報導

一名孕婦坐公車博愛座，結果被一名大媽要求讓位給另一名孕婦，「你這樣也叫懷孕，我剛吃飽也能說自己懷孕啊。」當事人拿出媽媽手冊，見到大媽依舊碎碎唸，讓她無奈直呼「我如果今天沒帶媽媽手冊勒，被你炮到死？」

孕婦9日在「爆怨公社」臉書社團說，坐在公車後面第一排靠窗的博愛座開始滑手機，旁邊一名大媽上車，之後一名肚子超大的孕媽咪也上車，「我看了一下大媽貌似沒有要讓位的意思，但是剛剛坐捷運已經站了快20分鐘，肚子裡面的大雞雞已經在躁動了，所以我也沒有要讓位！」以下為她和大媽的對話：

大媽：小姐，沒看到人家懷孕嗎？讓個位吧！

原PO：我也懷孕，而且我現在肚子有點不太舒服...

大媽：你這樣也叫懷孕，我剛吃飽也能說自己懷孕啊！

（原PO心想：孕肚看起來的確像剛吃飽沒錯）

原PO：這是我的媽媽手冊還有超音波，需要那個證件給你檢查我有沒有作假嗎？

（大媽碎碎念中...）

▼原PO坐公車博愛座，沒想到被另一名大媽要求讓位。（圖／資料照／圖中人物和新聞無關／記者陳俊宏攝）

原PO寫道，「博愛座這件事到底要吵多久？不是你覺得別人沒有就沒有，我如果今天沒帶媽媽手冊勒，被你炮到死？而且大媽你『看起來』也沒什麼需要一直坐著吧！你幹嘛不讓位？莫名奇妙欸！氣死我了。」

對此，許多網友表示，「少數大媽就是這樣，自以為的假正義」、「那個大媽也太多事了！要讓她自己不會讓呀！嘖」、「就算今天沒有懷孕，身體不舒服也不需要讓座啊」、「妳太棒了！ 媽媽手冊跟超音波照片拿出來嗆她這段真是大快人心啊」。