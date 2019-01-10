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小灰車硬塞2格間！她一瞥「整串車鑰匙插洞裡」　萬人邪惡笑…教一招療癒翻

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲鐵灰色機車硬擠停車，卻忘記拔車鑰匙。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

許多機車騎士最怕遇到「硬插一族」，一名女網友日前就遇到這種人，對方直接擠在她和一台紅色機車中間，看起來還似乎有點A到紅車。不過仔細一看，對方不僅忘記拔車鑰匙，甚至連機車都沒關電源。網友紛紛笑噴，留言教學「牽到角落，讓它放電放到爽」、「鑰匙幫他拔起來丟車廂吧！被偷就不好了」。

一名女網友在臉書《爆怨公社》貼出一張照片，她乖乖地將自己的白色many停在停車格中，左邊車格則停了一台紅色機車；明明是2個車格，卻有一台鐵灰色的機車硬塞在2台機車中間，而且還停得歪歪的，看起來很像車頭有貼在紅色機車的腳踏墊附近。

不過，給對方一個教訓的機會就擺在眼前，因為硬塞的車主不僅沒有拔車鑰匙，還忘記關電源，讓原PO忍不住表示「你再插啊！車鑰匙忘了拔了吧！連電源都沒關，白目至極」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲這…怎麼會連電源都忘記關了呢？（圖／翻攝自爆怨公社）

看到貼文後，網友紛紛留言「建議」，「我覺得前面有點暗，可以開大燈嗎」、「幫他發動、扭斷鑰匙、再點三秒膠…這樣是違法的行為，不可以喔」、「要幫幫車主，不要讓他鑰匙不見，幫他收進機車置物櫃裡面」、「現在失竊率高，幫他把鑰匙交到警察局好了」、「我上次遇到這種亂插的還幫他停好，雖然距離很遠就是」。

還有「放電專家」開玩笑地說「我記得可以用膠帶把煞車綑起來，讓剎車燈一直亮著，好像還可以閃個雙黃燈，如果不行就固定一邊就好。大燈打開之後，還要記得開遠燈，中柱架起來，油門幫他輕輕含著，用1元硬幣輕輕卡著 幫他把車子發揮到極致…」

看到各種留言後，原PO當場笑翻，「大家怨念都很強非常有創意，我上了一課」；並更新表示，說自己走太急，忘記幫對方把鑰匙收好，「謝謝大家踴躍建議，第一次遇到還太嫩想得不夠周到，下次我知道怎麼做了」。

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關鍵字：停車,機車,車格,鑰匙,爆怨公社

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