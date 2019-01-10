「3000元新鞋」放門口消失　她怒：我住11樓欸！偷一雙鞋還費盡功夫

▲原PO怒斥，「有那麼窮是不是？當我印鈔票的很有錢嗎？」（圖／示意照／翻攝PEXELS免費圖庫）

網搜小組／綜合報導

一名女網友抱怨，放在門口的鞋子已經不見兩雙，「我住11樓欸，你他O要偷一雙鞋子還費盡功夫喔？」有人提出「先去一樓找」的原因；也有人提醒，「基本上大樓門外是公共空間，是不能放鞋櫃的，被偷也只能認了。」根據《公寓大廈管理條例》規定，在樓梯間放雜物可處4萬元以上、20萬元以下罰鍰，且可連續罰。

原PO今天（10日）在「爆怨公社」臉書社團說，「O！都什麼年代了，鞋子自己不會買喔，放在門口的鞋子，剛剛要出門上班前就不見了，他O的！一雙3000我穿不到一個禮拜欸，要找另一雙Nike氣墊穿時，發現也不見了。」

「有那麼窮是不是？當我印鈔票的很有錢嗎？」原PO憤怒地指出，「O的！到底要不要調監視器提告啊，氣死人了！好手好腳不會自己賺嗎？莫名其妙拿人家鞋子幹嘛！我住11樓欸，你他O要偷一雙鞋子還費盡功夫喔。」

▼您的鞋子會放在門口嗎？（圖／示意照／翻攝Pixabay免費圖庫）

有人說「其實他住12樓」；原PO回「上面是頂樓了」。許多網友支持提告，「不要放過，不然妳會再次被偷」、「當然要告啊，給他教訓」、「告吧…竊盜是公訴罪，他想毀掉自己的前途，您就好心成全他吧」。

有人則表示，應該去頂樓或一樓找看看，因為朋友遇到鞋子亂擺的都會踢去1樓，「先去1樓找看看，希望有幫到你。」也有人提醒，「基本上大樓門外是公共空間，是不能放鞋櫃的，被偷也只能認了，太貴的鞋就別放門外了。」。

根據《公寓大廈管理條例》規定，住戶不得於樓梯間、共同走廊、防空避難設備等處所堆置雜物妨礙出入，否則可處幣4萬元以上、20萬元以下罰鍰，並得令其限期改善或履行義務；屆期不改善或不履行者，得連續處罰。