幫顧5歲小姪女！她祭「40色彩妝組」陪玩...見「超專業手勢」秒驚呆

▲她幫小姑帶姪女玩，買了一組化妝品順利「誘捕」。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

愛美是女生的天性，化妝品更是女人一生的好夥伴。一名女網友某天收到一項任務，要帶不到5歲的姪女一個下午，這個小女孩有點怕生，小姑也透露這孩子只要準備好化妝品，就能安撫的妥妥當當，結果一整個下午小姪女都坐在梳妝台前，把所有顏色都往臉上塗了一遍，還一直問她「漂亮嗎」，順利度過兩人獨處時光。

女網友在臉書「爆怨公社」社團中貼文，「小姑臨時有事，麻煩我幫帶一下她女兒」，這小女孩非常黏媽媽，小姑跟她說，「妳就準備好化妝品，她一定跟妳上車」，為了順利「誘捕」小姪女，她還開車載著姪女去買喜歡的款式，確保能擄獲小女孩的心。

結果回到家後，小姪女一刻都沒有閒下來，「這小姐整下午把自己搞的像要登台，全部顏色都擦一輪，本想睡個午覺，結果一步都走不開」，姪女每畫上一個新的顏色，就會拉著她一直問，「舅媽，漂亮嗎～這樣漂亮嗎～」她也幫姪女拍了很多「美照」傳給小姑看。

網友們看到她的貼文紛紛直呼太可愛了，「太厲害了，手勢超專業」、「怎麼這麼可愛」、「長大會是知名的彩妝師」，但也有網友擔心化妝品會傷害小孩子的皮膚，建議她可以買兒童專用的化妝品給姪女玩，原PO解釋，「小姑有說隨便讓她畫，晚上回家在卸就好。」

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