「怎挑人家休息時送來」爆汗送貨被大叔嗆　宅配員閉嘴…內心超多感嘆

▲宅配送到府中，但還是會遇到一些不禮貌的奧客。（圖／CFP，示意圖，與本文當事人無關）

生活中心／綜合報導

遇到這樣的民眾，到底該如何是好！一名從事宅配的男網友表示，他8日下午1時30分許送包裹到一戶人家，沒想到對方竟然相當不耐煩、表情不悅地說：「你怎麼挑這種人家在休息的時候送東西來？」完全沒有感謝之意，讓他超傻眼，內心大罵：「X你妹，大家相遇的到啦！」

從事宅配員的男網友在臉書社團「爆怨公社」表示，他下午1點半許至一戶人家送貨，約50幾歲的大叔出面開門接收，卻一臉不耐煩還有點生氣說：「啊你怎麼挑這種人家在休息的時候送東西來？」接著，連一句謝謝都沒有，當下原PO什麼話也沒說，簽收完就走了，但其實內心超多話想說。

「X你妹的你說我打擾你休息？難不成我送個包裹還要選日子挑時辰然後搏杯看你有沒有在休息才能送？」原PO超怒，當時下午快兩點，他根本也還沒吃飯，停個車也因為單行道的關係，會車地點很難找，加上忙碌工作、送貨送到內褲都溼透了，沒想到民眾竟然連基本的尊重都沒有，只是在靠北他吵到休息，「好啊以後你就不要再被我送到你的包裹，大家相遇的到啦，X！」

文章一出，網友們蓋了將近300層樓，紛紛留言：「每行都有辛苦的一面」、「這種情況真的是那位阿杯太自以為了」、「挑個良辰吉時」、「感同身受。常常送貨會遇到這種人」、「現在自以為是大爺大娘的人多如毛」、「我都不太敢讓司機大哥等」、「很久之前也是宅配員，心酸真的很多，奧客一堆」、「台灣太多奇葩，只想到自己，每次送貨員來我都很快飛奔 」、「謝謝使命必達」。