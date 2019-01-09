　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

「金正恩訪華」成中美經貿談判籌碼？　陸外交部回應了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 文金三會,文金會,文在寅,金正恩,南北韓高峰會,平壤高峰會談。（圖／路透社）

▲北韓領導人金正恩。（圖／路透社）

記者朱世凱／綜合報導

北韓領導人金正恩7日至10日對中國進行訪問，恰好與中美經貿談判在同一時段發生，外界猜測北京當局可能將此作為談判籌碼。大陸外交部發言人陸慷8日回應，「中國的外交豐富多彩，重大外事日程很多，一些外交議程時間上重合很正常；至於金正恩委員長訪華和中美經貿磋商這兩件事，中方的立場很清楚。」

他也說，「關於金正恩委員長訪華，我們致力於發展中朝兩黨兩國友好關係。這一立場是明確的，也是堅定不移的。中國在解決中美經貿摩擦問題上的立場也是公開透明的，這個問題上我們有誠意，也有堅定的意志。美方對中方的立場非常清楚。我想，中國好像不需要通過什麼技巧來讓美方得到我們的信息。」

有媒體提問，美國代表團正在北京與中方進行經貿問題磋商，北韓方面是否會和美國代表團進行接觸？陸慷說，「這兩件事情好像不在一個層面上吧？」關於金正恩已經多次訪華，習近平是否計劃回訪的問題，陸慷則表示，「中朝雙方保持著高層友好交往的傳統，如果有相關信息，我們會及時發布。」

▼金正恩專列8日抵達北京站。（圖／記者蔡浩祥攝）

▲金正恩專列今抵達北京站。（圖／記者蔡浩祥攝）

據悉，此次是金正恩二度在「金川會」前訪華，朝韓問題專家王生表示，「這說明在朝美接觸陷入僵局的情況下，金正恩仍然認為，中國才是繼續打開內政外交局面的突破口」；但外界質疑，目前半島局勢中，朝美對話是主軸，現在卻增加中國的變數可能會影響美朝未來談判。

陸慷表示，「中國始終是推動半島核問題政治解決、維護半島和平穩定的一支重要力量。過去我們有過六方會談，這是中方發起的推進解決半島核問題的進程，而且仍然是到目前為止取得過最積極成果的進程。今後，中方將繼續同相關各方一道共同努力推動這一進程。如果說中方是這個進程中一個因素的話，那麼中方始終是一個積極的因素。」

ET快訊
「甲等」托嬰中心遭爆虐童！強塞櫃子、鍋鏟爆打腳底
女約會爽點紅酒龍蝦結果AA制氣炸　男學生：我不是乾爹
《麻辣鮮師》魔咒！最美格格癌逝、小孟夫3P片外流

關鍵字：金正恩,訪華,中美談判,中美貿易戰,大陸外交部,陸慷,川金會

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

北京計畫用非武力方法統一台灣　卜睿哲透露「可行2選項」

航行11天！陸首艘國產航母完成第4次海試　殲-15起降成焦點

拉完肚子被鎖廁內1hr「店員笑爛」…漢堡王賠他終生免費吃到爽

拉完肚子被鎖廁內1hr「店員笑爛」…漢堡王賠他終生免費吃到爽

中美貿易戰懶人包／川普祭「301條款」燃火苗　連燒9個月今啟動談判　

中美貿易戰延燒9個月　環時：雙方都吃虧！離達成協議更近了

南華早報：中美貿易談判2月前可達成共識　為達佛斯論壇鋪路

影／美中貿易談判今啟動！聚焦農業、能源　川普：相信美中能達成協議

影／為救6歲重病兒…肝癌父「停化療省錢」淚喊：只求活到他平安出院

眼影顆粒太粗還飛粉…北京故宮彩妝問世1個月「全線停產」

大陸男童吃花生噎住窒息昏厥　母急倒掛背部甩兒45秒鬥死神

萌弟打針爆哭奶音說5次謝謝　護士阿姨心疼...網：秀秀不哭

尼克開箱「高中時期」私密硬碟　驚見帶女生回家拍照！女友爆哭

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

劉在錫.李光洙骯髒對決　「用臉溜冰」看不膩

周孝安認「喜歡周曉涵」　遭前女友控劈腿：都是我的錯

桃園莽夫掐死航空主管妻！　舅爆「關鍵內幕」起底背景

「戲精柴」洗完澡仍賣力演驚嚇　超淒厲慘叫網笑：以為煮狗肉

野生周子瑜現台南咖啡廳　抱愛犬親民和粉絲合照簽名

開車遇老人「硬闖紅燈」急減速　萌伯送飛吻感謝！網：原諒你啦

「金正恩訪華」成中美經貿談判籌碼？　陸外交部回應了

2000萬勞斯萊斯幻影出貨櫃就被堆高機「插壞」氣囊爆開　維修費曝光

工友未獲續聘想洩憤　竟持榔頭擊北京小學孩童釀20傷

中美經貿談判之際　陸再買美大豆「傳總量約90萬噸」

不是365天！己亥豬年總共只有354天　庚子鼠年有384天

P2P平台「宜貸網」退出市場　曾獲軟銀中國投資

國家科學技術獎勵大會登場　劉永坦、錢七虎獲最高獎

泰國前總理盈拉梅州祭祖後　竟出任汕頭貨櫃碼頭董座

2輛BMW截車砍殺同門賓士　港警動員590人「反黑行動」

影／兩岸青年短片大賽起跑　「咆哮哥」馬景濤力倡一家親

立委補選成「柯韓對決」　陳思宇：願意幫忙站台的都是大人物

粉紅勢力大爆發！武陵櫻花季初三登場　日限6千人、賞櫻專車1/17開搶

7成邊境移民面臨暴力！　川普坦承：1/3婦女在往美國途中遭性侵

400億紅包「陷情緒討論」　廣告小妹勸理性：做到總統該做的事

蘋果攜手三星、LG、Sony　未來電視將內建AirPlay 2功能

飼料、果糖大廠台榮董座病逝　陳維恭代理董事長一職

潘恆旭行銷高雄「冷泉加熱變溫泉」　李佳芬四個字回應

林書豪本季首度先發飆20+9　比下羅瑞16+6老鷹仍不敵暴龍

北市4.3萬坪A辦空置率僅9％　「共享辦公室」成新趨勢

醉漢充「正義魔人」狂檢舉　員警恫嚇兼索賄20萬獲緩刑

做「壞事」叫聲像被鬼拖走　嗨翻女：你X個逼！快高潮惹

大陸熱門新聞

超美小三被圍攻影片瘋傳　網心疼

勞斯萊斯幻影出貨櫃就被插壞　維..

不是365天！己亥豬年總共只有..

工友未獲續聘　持榔頭擊學童20..

中美經貿談判期間　陸再買大豆

泰流亡前總理盈拉　在汕頭當董座

除夕為母復仇殺鄰居　張扣扣遭判..

婚照修成蛇精臉！新郎崩潰：這誰

開車把自己輾死　網驚：死神來了

影／挖耳屎噴7700元　醫院：..

倒掛背兒！母電梯內45秒淚鬥死..

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

陸P2P平台宜貸網　突宣布退市..

12駐華使節訪新疆：西方報導不..

更多熱門

相關新聞

金正恩會晤習近平　談到川金二會

北韓國務委員會委員長金正恩8日乘坐領導人專用列車抵達北京車站，並與中國國家主席習近平舉行會談。南韓媒體報導，據悉雙方會中談及第二次川金會，並就深化北韓與中國關係等問題交換意見。

中美經貿談判期間　陸再買大豆

揭密北韓綠皮列車　全車裝甲防彈

Volvo部份生產線　傳從美移至陸

談貿易戰　謝金河：台扮演窈窕淑女

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 板南線 地震 米津玄師 謝佳見 非洲豬瘟 印尼海嘯 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

台妹醉倒夜店　遭4越男扛走撿屍

《麻辣》范筱梵老公3P帝王洗影片曝光！

生意失敗又被前妻追錢　男痛苦自殺死在房內

台中名醫佛堂偷情　逼妻成遊民

2018年末開始衰8年！「3重災區星座」曝光

瓊瑤FB發文挺：韓市長我服了你

上廁所摔田裡　父母抱出黑泥小童

《麻辣鮮師》魔咒！2死3病多情變

謝龍介證實遷戶籍：願為黨一戰

潘瑋柏和空姐女友爆「已登記懷孕」

全場粉都有飯吃只有E.L.F被忘了

33歲南韓花美男歌手猝死家中

陳意涵炫9個月孕肚「還是平的」！賈靜雯雙手一抱傻眼

鉛筆插進肉！網狂秀陳年「筆跡刺青」

野生周子瑜現台南咖啡廳！

更多

最夯影音

更多

大陸男童吃花生噎住窒息昏厥　母急倒掛背部甩兒45秒鬥死神

萌弟打針爆哭奶音說5次謝謝　護士阿姨心疼...網：秀秀不哭

尼克開箱「高中時期」私密硬碟　驚見帶女生回家拍照！女友爆哭

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

劉在錫.李光洙骯髒對決　「用臉溜冰」看不膩

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面