「金正恩訪華」成中美經貿談判籌碼？　陸外交部回應了

▲北韓領導人金正恩。（圖／路透社）

記者朱世凱／綜合報導

北韓領導人金正恩7日至10日對中國進行訪問，恰好與中美經貿談判在同一時段發生，外界猜測北京當局可能將此作為談判籌碼。大陸外交部發言人陸慷8日回應，「中國的外交豐富多彩，重大外事日程很多，一些外交議程時間上重合很正常；至於金正恩委員長訪華和中美經貿磋商這兩件事，中方的立場很清楚。」

他也說，「關於金正恩委員長訪華，我們致力於發展中朝兩黨兩國友好關係。這一立場是明確的，也是堅定不移的。中國在解決中美經貿摩擦問題上的立場也是公開透明的，這個問題上我們有誠意，也有堅定的意志。美方對中方的立場非常清楚。我想，中國好像不需要通過什麼技巧來讓美方得到我們的信息。」

有媒體提問，美國代表團正在北京與中方進行經貿問題磋商，北韓方面是否會和美國代表團進行接觸？陸慷說，「這兩件事情好像不在一個層面上吧？」關於金正恩已經多次訪華，習近平是否計劃回訪的問題，陸慷則表示，「中朝雙方保持著高層友好交往的傳統，如果有相關信息，我們會及時發布。」

▼金正恩專列8日抵達北京站。（圖／記者蔡浩祥攝）

據悉，此次是金正恩二度在「金川會」前訪華，朝韓問題專家王生表示，「這說明在朝美接觸陷入僵局的情況下，金正恩仍然認為，中國才是繼續打開內政外交局面的突破口」；但外界質疑，目前半島局勢中，朝美對話是主軸，現在卻增加中國的變數可能會影響美朝未來談判。

陸慷表示，「中國始終是推動半島核問題政治解決、維護半島和平穩定的一支重要力量。過去我們有過六方會談，這是中方發起的推進解決半島核問題的進程，而且仍然是到目前為止取得過最積極成果的進程。今後，中方將繼續同相關各方一道共同努力推動這一進程。如果說中方是這個進程中一個因素的話，那麼中方始終是一個積極的因素。」