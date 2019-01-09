能吃苦！賊在零下2度冒雨偷8公斤香腸…老闆感動「願開27K聘用」

▲老闆用幽默的方式看待偷香腸一事。（左圖／CFP，右圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

「零下2度冒著雨出來偷東西，說明能吃苦！」江蘇揚州市新天廚餐館老闆吳軍說，有一名竊賊不畏寒冷與濕滑偷走店內將近8公斤，價值達500多元人民幣（約新台幣2253元）的香腸，竊賊可以成功偷走東西，說明他膽大心細，思維敏捷，剛好店裡缺這樣的人才，如果願意來店面試，月薪保證至少6000（人民幣，約新台幣27021元）以上。

今年39歲的吳軍表示，在香腸被偷後，自己思前想後決定寫下一封信；「尊敬的小偷您好：您於2019年1月3號下午15:28分，淋著雨冒著零下2度的嚴寒，偷走我店門口價值500元（約新台幣2253元）的香腸，您的行為深深感動我。預知您還會來這裡踩點、偵查，在這裡想和您說3句話。」

他繼續寫道，「第一點，可以在零下2度冒雨出來偷東西，證明能吃苦；第二點，你能成功偷走東西，說明你膽大心細、思維敏捷（基於以上兩點，建議你幹點正事，我店裡正缺你這樣的人才，歡迎面試，月薪至少6000）；第三點，我也是粗人，萬一被逮住了…。預祝您春節愉快。」

▼新天廚餐館。（圖／翻攝自微博）

據《揚子晚報》報導，吳軍說，「自己平時喜歡抖音、微信、快閃什麼的，​​說話做事不喜歡板著面孔，愛用一種輕鬆有趣的容易被人接受的方式，對店員和顧客也恪守寬容、包容的做事原則。我的香腸量還是比較大的，其實少一串也無所謂。偷錢、偷車什麼的很正常，我很少發現有人偷吃的東西，我想應該是小偷喜歡吃，經濟條件又不好，就順手牽羊了。」

他分析，從小偷的動作來看，對方應該早就暗中觀察過，因為店裡自製的香腸一串很長，店員會在一長串上裝多個掛鉤分節掛起來晾曬，掛起來後有1米多高，一串香腸上一節連著一節；如果不仔細觀察，可能會以為一個掛鉤掛著一串，會一個掛鉤一個掛鉤的拿，「小偷還是滿有心機的，先在香腸前看了會，然後伸手把多個鉤子一次擼走，十分準確得拿走了一長串，前後不過30秒時間。」

▼新天廚老闆吳軍。（圖／翻攝自微博）

吳軍最後說，「我以前是大酒店的行政總廚，6年前自己創業開了這家飯店，創業很辛苦，也了解員工的辛苦，所以一直有著包容的情懷；希望小偷能把心思用在正道上，他主動過來認錯，我不僅可以不予追究，甚至可以接納他。與其說是給小偷寫信，不如說我是在找一個『開心的點』給大家進行友情提醒，讓大家印象深刻點。」