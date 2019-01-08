航行11天！陸首艘國產航母完成第4次海試　殲-15起降成焦點

▲大陸首艘國產航母1月8日完成試驗返回大連港。（圖／翻攝自微博／熱武器時代的愛情故事）

記者朱世凱／綜合報導

大陸首艘國產航母上（12）月27日啟航進行第四次海試工作，殲-15艦載機的起降試驗成為外界關注焦點。有軍迷發現，國產航母今（8）日上午在輔助船隻陪同下，結束海試返回大連港，大連造船廠裡還掛著印有「熱烈歡迎首艘國產航母試航歸來」的條幅慶祝。

遼寧海事局1月4日發布通告，從1月4日16時到1月11日16時，渤海海峽黃海北部部分海域因執行軍事任務禁航；不過，有軍迷發現航母8日已經返港。觀察者網曾指出，從首次海試完成到再次海試開始，國產航母用了3個月又3天，進度比「遼寧號」的3個月又15天還快又穩。

▼大連造船廠還掛著條幅慶祝。（圖／翻攝自微博／熱武器時代的愛情故事）

此次試航是12月25日在網路上開始傳出，除了艦上的所有鷹架已經撤除完畢，甲板上也僅剩1架直-9、1架直-18以及1架殲-15，同時遼寧海事局也在當天下午發布遼航警0297號航警，禁止其他船舶駛入。

大陸知名軍事專家陳光文曾說，這次海試必將進行殲-15的起降試驗，且「現在恐怕正在進行中」，而這次海試時間大幅縮短，也可以推斷試驗工作將絕大部分只進行殲-15的起降。據悉，航母第一次海試與第二次海試間隔時間為100天，第二次海試與第三次間隔53天，現在第三次與第四次的間隔為50天，每一次出海間隔時間的逐步縮小，也意味著試驗已進入尾聲。