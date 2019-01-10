影／狠心夫衝加護病房「拔妻氧氣管」：重病沒治療價值

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記者朱世凱／綜合報導

一名男子5日闖進南昌市江西中寰醫院的加護病房，用盡全力要拔女病患的氧氣管，嚇傻在場醫生。事後了解，原來徐姓男子是女患者的丈夫，他認為妻子病重，沒什麼醫療價值，因此才會做出魯莽行為打算放棄治療。最終在眾人勸說下，徐男為自己的行為感到後悔，警方也說，拔掉管子的行為是犯法的，可依「蓄意殺人」懲處。

據《看看新聞》報導，這名絕情的丈夫5日下午3點半左右現身醫院，在沒有換著防護衣和鞋套的狀態下，強行闖進加護病房要拔妻子的氧氣管；醫生表示，「他一下就打身上來了，而且力氣很大不是一點點，一進去以後就把被子一掀，就拔（氧氣）管子，這不要命啊，我們被他嚇死來。」

▼狠心丈夫衝進加護病房要拔妻子的氧氣管。（圖／翻攝自看看新聞）

醫護人員和保全隨即制伏他並報警，警方到場後告訴徐男，「拔掉對身體是有危險的，也是犯罪的。」徐男才表示，妻子罹患急性心臟衰竭和肺氣腫，認為已經病重沒有醫療價值，「所以拔掉管子來表示放棄治療的想法，要死就到家裡死」。據悉，經過急救後，妻子的狀態已經穩定，徐男也對荒唐行徑深感後悔。

網友們看完紛紛說，「沒治療價值？這口吻就像妻子是沒利用價值的奴隸一樣」、「這都可以算謀殺未遂了」、「丈夫無權決定妻子的生死」；但也有人說很可能是丈夫被醫療費用逼急才會失控，「世界上只有一種病就是窮」、「外人無法理解丈夫心底的痛」、「可能太窮才鬧的」。

▼徐男還說，要死到家裡去死。（圖／翻攝自看看新聞）