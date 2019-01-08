上山賞梅轎車陷泥淖「動彈不得」　警協調4驅車拖拉脫困

▲來自台東市區兩對夫妻共乘一部自小客，就在197縣道施工路段陷入泥淖之中，動彈不得。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

近日台東縣鸞山及榕山山區滿山頭白沉沉的梅花，吸引了台東市區民眾上山賞梅，但因197縣道25K處有道路施工，下過雨後道路泥濘，有民眾車輛陷入泥淖動彈不得，已有多起事件在當地警員及拖車業者協助下才順利脫困。

連日氣溫下降，種植在延平鄉鸞山及榕山地區的梅樹，開滿了朵朵白花煞是好看，吸引了不少台東市區上山民眾賞花，但是197縣道25K處因道路工程施工，又加上幾天的綿綿細雨，施工路段道路泥濘不堪。

▲員警獲報前往協助，與拖吊車業者駕駛的四輪驅動吉普車協助脫困。

來自台東市區兩對夫妻日前共乘一部自小客，就在施工路段車輛四輪均陷入泥淖之中，動彈不得只好向警方及友人求援，轄區瑞源派出所警員黃英博獲報後，隨即前往予以協助，與拖吊車業者駕駛的四輪驅動吉普車以鋼索勾住該部車輛，然後加足馬力，才順利協助脫困！復經拖吊業者檢視該部車輛底盤及輪胎無損傷後，四人在感謝警方及業者後，繼續未完的賞花旅程！

關山警察分局呼籲民眾，上山踏青賞花，請於出發前上網查詢道路狀況，若遇到道路狀況不明時，也切勿強行通過，以避免發生意外事故！