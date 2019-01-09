陸國產航母完成海試　港媒：甲板未見艦載機起降痕跡

▲航母甲板上未見艦載機起降痕跡。（圖／翻攝自文匯報）

記者朱世凱／綜合報導

大陸首艘國產航母8日上午在輔助船隻陪同下，結束11天海試返回大連港。外界對殲-15艦載機的起降試驗相當關注，不過香港《文匯報》指出，航母甲板上並沒有出現艦載機起降造成的痕跡，僅一架殲-15電子戰機和一架直-18直升機的等比例模型移位而已。

國產航母第四次試驗是首次在黃、渤海兩大海域試航，出海和返港時，航母甲板均搭載艦載模型機並掛出阻攔索；據現場照片顯示，航母返回港口時，飛行甲板上有一架殲-15電子戰機和一架直-18艦載直升機的等比例模型，分別停放在甲板尾部和艦島旁，與航母此次出海前的照片對比，可以發現兩架模型機的位置均發生了變化。

報導指出，位置之所以變化很可能是在航母海試期間進行了甲板的艦載機系留試驗。 據悉，從首次海試完成到再次海試開始，國產航母用了3個月又3天，進度比「遼寧號」的3個月又15天還快又穩；另外，每一次出海間隔時間的逐步縮小，也意味著試驗已進入尾聲。

陸媒指出，航母甲板帶上模型，也表明已經正在進行甲板布列調運方面的試驗和訓練。軍事專家宋忠平曾表示，若戰機能夠順利起降，顯示中國首艘國產航母將很快開始服役。

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