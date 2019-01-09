影／大媽推「住宿＋濕背秀服務」只要900　被打槍譙：沒需求算啥男人！

記者朱世凱／綜合報導

河南省鄭州火車站附近近期出現黏人的推銷大媽，她們常用慣用說法誘使男性進入自家便宜旅館，之後不斷介紹「特殊服務」。有3名男子就遭遇這樣情況，原以為對方推薦的是一般旅店，不料抵達後開始覺得不對勁，因此打算反悔想另尋他處，大媽被拒絕後氣得向他們索討10元（人民幣，約新台幣90元）的看房費並直言，「你男孩沒這個需求還叫啥男孩！」

▼大媽不斷推銷男性來旅店享受特殊服務。（示意圖／達志影像／美聯社）

據《新京報》報導，3名男大生去（2018）年12月28日在鄭州火車站遇到幾位大媽推銷住宿，其中一位大媽自稱旅店80元（約新台幣360元）可住兩個小時並且不斷暗示「找美女玩嗎」？男大生們婉拒表示「我們只是學生」，單純只想找休息地方而已。

大媽卻回說，「學生怎麼了？學生玩得可多了。」之後轉移話題開始推銷店內有電視、空調和wifi等等，男大生們聽到價格合理，而且不用再被額外的「特殊服務」打擾所以決定前往；沒想到抵達以後，大媽直截了當說，「你們三個人都去（隔壁有小妹妹的地方）吧，一個人200元（約新台幣900元），給你們找的小姑娘漂亮的很。」

▼大媽怒譙，沒需求算啥男孩。（圖／翻攝自秒拍）

學生急忙表示，「不用不用，我們就在這就好。」大媽不死心說，「不滿意我一分錢都不收，你玩完你就走了，你不去的話我一分錢都沒有得抽。」男大生則說，「關鍵是我們沒有這個需求啊！」對方卻怒嗆沒這個需求還叫啥男孩，並且要酌收10元（約新台幣90元）的看房費。

男大生最後離開旅店重返火車站找尋其他住處，卻又碰上其他大媽推銷，其中一位還說「我們這只住不行，這不是住的地方，來的就是讓你玩的」；另一位則說，玩玩對身體有好處，不滿意不要錢。最後三人給這些大媽20人民幣（約180新台幣），要她們趕緊去別的地方，別再來煩了。

網友看完表示，「大媽坐在床上的一瞬間，我以為要推銷她自己了，嚇得我趕緊關影片」、「估計大媽就是傳說中的小妹」、「她們沒想到碰到一群好學生！」、「小心得病」、「男孩出門也不安全」。