解放軍中將何雷：若武統台灣　台獨分子是「必懲戰犯」

▲解放軍中將何雷。（圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

解放軍軍事科學院前副院長何雷中將9日在記者會上表示，「解放軍有決心、有信心、有能力而且有手段，堅決捍衛國家的主權安全統一和發展權益；將來一旦迫不得已使用武力解決台灣問題的時候，極少數『台獨』分子是必懲戰犯，我奉勸台獨分子要懸崖勒馬，回頭是岸，否則他們將成為中國歷史的罪人。」

據環球網報導，大陸國務院新聞辦公室9日舉行記者會，邀請何雷和海軍研究院研究員張軍社針對軍隊維護世界和平穩定、提供國際公共安全服務等情況與記者交流。國防部新聞發言人吳謙曾表示「以武拒統只有死路一條」 ，是否意味解放軍準備用武力解決台灣問題？

何雷表示，「只有全面理解總書記的話，才能正確認識中國共產黨和中國政府對台政策的基本方針，而不會片面解讀；無論哪個『台獨』的政黨、組織和個人，無論什麼樣的『台獨』分裂行徑，都不可能把台灣從中國的領土分割出去。

他也說，「我認為現在台灣的『台獨』分子是有賊心有賊膽，但是他們沒有賊能力，沒有賊手段，他們不可能把台灣從中國的領土分割出去，包括廣大台灣同胞在內的中國13多億人民絕對不會答應，絕不會讓『台獨』分裂圖謀和行徑得逞。我認『台獨』勢力和分裂行徑是逆潮流而動，置歷史大勢於不顧，只能是蚍蜉撼樹，不自量力，螳臂擋車，自取滅亡。」

▼何雷認為，只有全面理解習近平的話，才能了解北京當局對台政策方針。（圖／路透社）

何雷表示，「我記得我們上個世紀40年代，新中國成立之前，宣布了國民黨反動派幾十個戰犯。將來我們一旦迫不得已使用武力解決台灣問題的時候，極少數的『台獨』分子也是必懲戰犯。」

他也解釋，所謂的外部勢力就是以世界警察自居，干涉中國內政，阻止和破壞中國和平統一的外國，也是大陸迫不得已使用武力解決台灣問題時的罪魁禍首。

他接著說，「我們發自內心地希望海峽兩岸不發生軍事衝突，這是海峽兩岸廣大民眾的共同願望。造成軍事衝突的罪魁禍首一定是極少數『台獨』分子和它的分裂行徑，一定是少數甘願當世界警察的外部勢力的干涉行為，人民解放軍將隨時做好應對軍事衝突的各項準備。」

何雷說， 「我們不希望任何國家成為外部勢力，但是我們也不懼怕任何國家成為外部勢力；中國人民解放軍核心職能是練兵備戰，是要準備打仗。迫不得已使用武力解決台灣問題的時候，也會以台海兩岸最小的損失，最小的代價和最小的傷亡，贏得祖國的完全統一。當黨和人民需要的時候，習主席和中央軍委一聲令下，人民解放軍一定會做到招之即來，來之能戰，戰之必勝，無敵於天下。在這方面我們充滿了自信，不會有任何異議。」