1秒狂賣千張！台鐵春節「西部幹線票」照樣熱銷　尖峰時段全售完

▲今凌晨零時開賣台鐵春節西部幹線車票，尖峰時段皆已完售。（圖／記者季相儒攝）

記者曹悅華／台北報導

今（10）凌晨零時是台鐵春節西部幹線開放訂票的日子，原以為訂票狀況會因高鐵已開賣而減少，沒想到搶票情形仍舊熱烈。台鐵局稍早表示，瞬間擠進3.5萬人搶票，第1分鐘狂賣6萬7千張，平均1秒賣超過千張，比想像中的熱烈，尖峰時段皆已完售，截至早上9點為止，總計賣出21萬9千張車票。

台鐵局說明，為因應108年春節連續假期疏運旅客需要，自31日（星期四）起至2月11日（星期一）止計12天，全線加開各級列車總計513列次及加掛車廂1,012輛次，另外還祭出離峰紅眼車7折、大專生6.9折優惠，而西部幹線在10日凌晨零時開放購票，訂票狀況比昨（9）東部幹線狀況順暢許多，非但沒有塞車，訂票效率較去年春節更高。

台鐵局進一步補充，於今日零時起，開放108年春節假期西部幹線對號列車，108年2月24日至2月11日電話語音、網路及超商訂票。第1分鐘完成3萬5,693筆、6萬7,706張訂票，截至今日上午9時止，總計完成12萬979筆、21萬5,902張訂票。

台鐵局提醒，請完成訂票之旅客，務必於2日內（含訂票當日）至台鐵局各電腦售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票。逾期未取之車票，將於1月12日上午9時重新釋出。

▲台鐵局宣布2月1日、2日、9日及10日共4天，將發售東線（含跨線）新自強號無座票。（圖／記者王兆麟攝，資料照片）

截至上午8時車票預訂概況：

一、台北往台中、高雄方向

2月1日12時至2月2日17時，長途自強號座位已售完。

二、高雄、台中往台北方向

2月9日8時至2月10日19時，長途自強號座位已售完。

三、其餘日期、時段西部幹線各車次仍有座位。

另為提升108年春節連假花東運能，台鐵局宣布，於2月1日（五）、2月2日（六）、2月9日（六）及2月10日（日）共4天，發售東線（含跨線）新自強號無座票，為掌握乘車人數維持服務品質，無座票每班限量發售120張，且僅於乘車當日於車站售票窗口發售，不提前預售。

因旅客隨時有取消訂票或退、換票，詳細餘票情形，請參閱台鐵局訂票網頁剩餘票查詢功能。