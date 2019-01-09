台鐵春節「西部幹線車票」00:00開賣　2原因告訴你票超好搶

▲10日凌晨零時開放台鐵西部幹線對號列車訂票，要搶春節車票的民眾宜多加留意。（圖／記者季相儒攝）

記者曹悅華／台北報導

春節第二波搶票預備！10日凌晨零時是台鐵開放西部幹線對號列車訂票的日子，不少民眾已經看好時段，準備時間一到的那刻按下確認鍵。對此，台鐵局要旅客放寬心，因為按照過往經驗，比起東部幹線，西部幹線的列車已經算是很好搶，而且因為今（108）年除夕在連假的中間，預期整個搶票過程會比以往更加順暢，甚至開玩笑說「慢慢訂」也可以。

台鐵局補充，西部幹線會比較好訂的原因有兩個，第一個是因為幾天前的高鐵訂票已經吸收大量搭乘西部幹線的旅客，另外一個原因是西部交通路線替代方案多，除了高鐵外，還有客運、自駕車等選擇，不是一定非台鐵不可，跟東部居民不太一樣，因為東部居民返鄉、返工絕大部分都是依賴火車。

▲台鐵局預估這波搶票會很順暢，因為部分民眾已經先訂好高鐵票，並非只有台鐵可以選擇。（圖／記者屠惠剛攝）

為因應108年春節連續假期疏運旅客需要，台鐵局宣布自31日（星期四）起至2月11日（星期一）止計12天，全線加開各級列車總計513列次及加掛車廂1,012輛次，另外還祭出離峰紅眼車7折、大專生6.9折優惠。

加開班次中包含東部幹線（含南迴線）加開自強號167列、莒光號80列、復興號及區間車64列，共計311列次；西部幹線加開自強號38列、莒光號4列、復興號及區間車160列，共計202列次，民眾可多加利用。

台鐵局說明，除了9日已經開放的東部幹線列車，10日（星期四）0時起開放西部幹線對號列車及108年1月11日（星期五）0時起開放實名制列車之網路、電話語音及超商訂票。詳細列車班次及時刻自即日起可於台鐵局官網查詢。

