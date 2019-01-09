快訊／確定了！台鐵宣布春節多開8列實名制自強號　1/11凌晨零時開搶

▲台鐵局稍早宣布，確定於春節連假再加開8列實名制自強號。（圖／記者季相儒攝）

記者曹悅華／台北報導

確定了！因應今（108）年春節連續假期花東地區旅運需求，台鐵局稍早宣布確定加開8列實名制自強號，加開日期為2月3日（星期日）、2月4日（星期一）及2月9日（星期六）、2月10日（星期日），民眾可多加利用。

台鐵春節車票陸續開賣，其中被東部居民視為福利的實名制列車，將在11日開放訂票，不過近日卻有台東民眾跳出來批評台鐵今（107）年實名制列車派莒光號跟復興號出來很應付，甚至是「變相懲罰」，因為從台北到台東最久要坐7小時。

對此，台鐵局表示，確定於108年2月3日（星期日）、2月4日（星期一）及2月9日（星期六）、2月10日（星期日）分別再加開樹林＝臺東實名制列車計8列次（如下圖），並於108年1月11日0時起開放網路、電話語音及超商訂票。詳細列車班次及時刻請參閱本局官網。

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台鐵局說明，原已公告加開之實名制列車（如下圖）仍依計畫開行，原定列車考量臺東境內旅客分佈較廣，故停靠之中小型車站較多，以方便旅客上下車，惟亦致使行車時間較長，加開之自強號列車則縮短行車時間，供旅客更多樣的選擇。

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台鐵局補充，花東線實名制班次開放身分證U、V開頭及107年12月1日以前分別設籍花蓮縣及台東縣民眾訂票，並限於車站售票窗口取票。