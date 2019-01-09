劉櫂豪痛斥台鐵離譜！　「返鄉專車行車長達7小時」 要求改善

▲春節台東實名制返鄉及返工列車行車時間長達7小時，引發台東民眾不滿。（圖／記者王兆麟攝）

記者王兆麟／台東報導

台鐵局春節台東實名制返鄉及返工列車各3列次，但是行車時間高達7小時，許多台東鄉親紛紛抗議，認為名為便民實為懲罰，台東縣立委劉櫂豪9日向台鐵局張政源局長表達強烈不滿，要求改善。台鐵局張政源局長允諾，將研議再調度4列次4.5小時自強號列車納入返鄉及返工實名制班表，並於近期內公布。

劉櫂豪立委痛斥台鐵春節疏運台東實名制返鄉及返工列車，行車時間高達7小時，造成台東鄉親不便，嚴正向台鐵局張政源局長抗議，要求台鐵局緊急因應，提出改善措施。台鐵局張政源局長允諾，將研議再調度4列次4.5小時自強號列車納入返鄉及返工實名制班表，並於近期內公布，均於1月11日0時起開放訂票，讓台東鄉親有更好的選擇。

劉櫂豪表示，雖然各界都能體諒台鐵局因應行車安全將普悠瑪號改為雙人乘務後，勢必造成調度上的嚴峻考驗，但是春節疏運台東的實名制列車改由莒光號、復興號，行車時間高達7小時，最快列車也要5.5小時，依過去的經驗，這些列車即使以優惠票價，利用率也不是很理想，劉櫂豪強調台鐵局不應把利用率最低的列車排到實名制來，因此立刻致電台鐵局張政源局長，表達嚴正的抗議，要求立即緊急因應，提出改善方案。

▲台東縣立委劉櫂豪向台鐵局張政源局長表達強烈不滿，要求改善。（圖／劉櫂豪辦公室提供，資料照片)

2016年賀陳旦部長上任後開始實施連續假期花東居民實名制後，深受東部鄉親的好評，而已實行2年多的制度，今年度台鐵局的調度方案卻如此荒腔走板，完全沒有顧及台東鄉親的權益，對於台鐵的排班劉櫂豪相當不滿。

台鐵局經過今天上午研議後，決議將再調度行車時間約4.5小時的列車加入實名制班表，原則上將調度2列次台北-台東返鄉實名制列車及2列次台東-台北返工實名制列車因應，詳細的行車時間將於調度完成後立即公布，均於1月11日0時起開放訂票，期望能讓台東鄉親有更好的選擇，提昇服務品質。

劉櫂豪最後表示，台東鄉親長期以來深受一票難求之苦，未來唯有花東鐵路全線雙軌化方能增加行車調度，目前該建設計畫已辦理環評進行中，將持續督促交通部加速辦理，解決台東一票難求的問題。