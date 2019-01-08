進度66％！鐵道局砸239億推嘉義鐵路高架化　預計115年完工

▲鐵道局砸239億推嘉義鐵路高架，預計115年完工。（圖／記者曹悅華攝）

記者曹悅華／台北報導

關於嘉義市區鐵路高架計畫辦理現況，鐵道局今（8）說明先期工程C601標嘉義站北側臨時軌土建工程已於106年12月21日開工，截至去（107）年12月底施工進度已達66％左右，預計全部工程115年完工，總經費約239億元，希望能提供國人更優質之鐵路運輸服務。

鐵道局表示，嘉義市區鐵路高架化計畫106年9月6日奉行政院核定，並納入前瞻軌道建設，工程路線全長約10.9公里，高架段約7.9公里，設置高架車站2處（嘉北及嘉義站）、平面車站1處（北回歸線站）、新建車輛基地（水上），總經費238.98億元，計畫期程9年。

鐵道局進一步補充，計畫先期工程C601標嘉義站北側臨時軌土建工程已於106年12月21日開工，截至107年12月底施工進度已達65.91％，另其餘臨時軌工程C602標及C603標將分別於108年1月及3月陸續公告招標，待臨時軌完工，電聯車將切換改行駛臨時軌後，即可展開高架橋及車站等主體工程施工，目前已完成基本設計並提報行政院工程會辦理經費審議，預計109年起陸續辦理主體工程發包施工。

為減輕用地徵收可能引發之抗爭，鐵道局提到，工程主辦單位鐵道局北工處與嘉義市政府歷經多次會勘與討論，以增設臨時軌方式調整永久軌線形，大幅減少近7成之用地徵收面積，同時減少近百戶的建物拆遷，於軌道定線期間積極與土地所有權人溝通，並自107年6月起陸續辦理8場分區用地公聽會，交通部已於107年11月13日核定嘉義市路段路權圖，目前依規定辦理都市計畫變更及用地取得相關作業。

最後，鐵道局強調，施工團隊與嘉義市府已建立正式溝通平台協調相關都市計畫、用地取得及施工界面等議題，全力朝114年底高架營運通車之目標努力，期能早日提供國人更優質之鐵路運輸服務。