快訊／00:00訂台鐵春節票仍「轉圈→秒殺收場」　記者實測：等3分鐘換一場空

▲今天凌晨零時是台鐵春節車票搶票日。（圖／記者曹悅華攝）

記者曹悅華／台北報導

今（9）凌晨0時，台鐵春節車票「搶票廝殺戰」準時開打，除了過年12天假期的車票在這時間開賣，兩週後的票也是同一時間訂購，不免讓人擔心第三代票務系統是否能負荷。果不其然，0點0分準時按「訂票」依舊被秒殺，《ETtoday新聞雲》記者實測熱門時段的普悠瑪號在卡了3分鐘後，畫面不斷停在傳送中然後轉圈，最後仍訂不到，只換來一場空。

▲記者實際測試訂購除夕普悠瑪號的票，即使準時開搶，仍舊失敗收場。（圖／記者王兆麟攝）

《ETtoday新聞雲》記者實測，0點前填好車次資訊（除夕早上普悠瑪號一張），0點0分一到按下訂票建，「傳送中」字樣足足卡了3分鐘，最後顯示「該區間無剩餘座位」；觀察臉書不公開社團花蓮人返鄉車票互助團，不少人5分鐘後就PO出「求票」訊息，亦有網友抱怨「系統整個大當機」、「又再次上演秒殺」、「搞不清楚台鐵開放訂票有用嗎」、「太扯拉每年訂票都訂到火大」，可見訂票有多熱列，系統跟平常相比也慢了不少。

不過相較於先前幾次搶票，不少網友也給予肯定，直指「我意外順利」、「今年APP比較順」、「訂了那麼多年第一次順利訂到票」，一位擁有10年訂票經驗的鍾姓婦女表示，今年比往年更順，卡的時間也沒有那麼久，很期待之後新系統上線會更快速。

▲實測台鐵訂票，「傳送中」字樣足足卡了3分鐘。（圖／記者曹悅華攝）

對此，台鐵局回應，此次訂票系統已經有加大頻寬，民眾抱怨的「當機」其實不是當機，僅是瞬間流量大所產生的狀況，因為瞬間大於供給面才會讓網路出問題，不是系統出事，另外對於網友質疑今（108）年春節訂票時間有較為提前，提前到1個月左右，台鐵局表示往年也是提前3禮拜到1個月，有先公告讓旅客及早做準備，應該不至於會影響訂票權益。

今年春節，台鐵共規劃12天、513列次加班車疏運計畫，自1月9日（星期三）0時起開放東部幹線列車（含宜蘭線、南迴線及跨線列車）、1月10日（星期四）0時起開放西部幹線對號列車及1月11日（星期五）0時起開放實名制列車之網路、電話語音及超商訂票，民眾務必留意搶票時間。

另外台鐵局補充，除推出樹林=宜蘭=花蓮對號區間快車、7折紅眼列車、大專生69折等優惠，還有花東線8列次及南迴線2列次實名制班次、花蓮縣政府及台東縣政府各申請6列次返鄉及返工專車共計開行12列次等都是這次疏運重點，詳細列車班次及時刻自即日起可於台鐵局官網查詢。