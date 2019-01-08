日本九州近海規模6.4地震！觀光局：無接獲台旅客受困、傷亡

▲日本九州近海發生規模6.4地震。（圖／翻攝日本氣象廳）

記者曹悅華／台北報導

日本九州近海當地時間8日晚間9時39分（台灣時間8時39分）發生有感地震。日本氣象廳測定，震央位於種子島近海，深度約30公里，規模初估為5.9，後上修至6.4。觀光局稍早表示，目前並未接獲有旅行社通報台灣旅行團有傷亡或受困情事。

日本氣象廳測定，震央位置在北緯30.6度、東經131.2度。各地最大震度分別為，九州宮崎縣南部平野部、鹿兒島縣大隅、鹿兒島縣種子島等地區震度4；宮崎縣南部山區附近、鹿兒島縣薩摩、鹿兒島縣屋久島等地震度3。

根據氣象廳發佈資料，宮崎縣日南市、鹿兒島縣鹿屋市、大崎町、錦江町、肝付町、中種子町都觀測到震度4程度搖晃；震度3地區則包括宮崎縣宮崎市、都城市、小林市、串間市、三股町、高原町，以及鹿兒島縣鹿兒島市、指宿市、西之表市、垂水市、日置市、曾於市、霧島市、南薩摩市、志布志市、南九州市、姶良市、東串良町、南大隅町、屋久島町等地。

針對此強震，觀光局表示，經了解，目前並未接獲有旅行社通報台灣旅行團有傷亡或受困情事，另洽日本東京辦事處得知 ，此次地震尚無傳出災害或傷亡狀況；日本新聞亦未有災害傷亡相關報導。