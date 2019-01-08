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高鐵旅運創新高！「平均誤點時間」少到驚人　3月將推AI語音訂票

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▲▼高鐵,高鐵乘客,高鐵搭車,。（圖／記者賴文萱攝）

▲高鐵旅運突破新高，平均誤點時間僅10秒。（圖／記者賴文萱攝）

記者曹悅華／台北報導

高鐵旅運又創新高！今（8）台灣高鐵公司表示，去（107）年全年旅運為6396萬3199人次，日均運量達到17.5萬人次，屢屢創下歷年新高，平均誤點時間為10.2秒，少到驚人。為加強整體服務，高鐵公司今透露今（108）年第一季將推出語音訂票等新服務，希望能夠創下新的銷售里程碑。

▲▼台灣高鐵公司董事長江耀宗。（圖／記者曹悅華攝）

▲台灣高鐵公司董事長江耀宗公布高鐵去年成效。（圖／記者曹悅華攝）

台灣高鐵公司董事長江耀宗說明，去年全年旅運人次達到6396萬人次，日均量達17萬5千人次，創下歷年新高，去年下旬更突破5億大關，至於全年發車總班次為5萬2437班，準點率達到99.76％，平均每班車延誤時間僅10.2秒。

江耀宗進一步補充，透過持續推出多樣化旅遊產品，高鐵假期去年全年旅遊人次就高達268萬人次，超過以往設定目標250萬人次，達成率高達107％，此外在證交所年度績優評鑑不僅進入台灣前50強，更一舉奪得第2名，市值從1375億到1700億，漲幅28.27％

▲台灣高鐵公司副總孫鴻文。（圖／記者曹悅華攝）

▲台灣高鐵公司副總孫鴻文透露高鐵第一季將推出新自動化服務。（圖／記者曹悅華攝）

而為了提供更好的服務給旅客，高鐵公司副總經理孫鴻文透露，今年第一季將推出多項數位化、自動化服務，包含首創敬老票和愛心票可直接在自動售票機及手機上取票，只要前往車站櫃台「親領」認證，未來1年內皆可享受這項服務，也希望實施後能擴大到孩童票。

另外，孫鴻文說高鐵也將推出AI語音辨識服務，意即只要對手機「開口」就可以直接與機器人對話，APP將透過AI機器人自動協助相關服務，免動手就可以完成訂票和查詢等程序，相當方便。

ET快訊
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關鍵字：高鐵,訂票,AI,愛心票,敬老票,旅運,誤點

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