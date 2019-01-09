好想帶毛孩回家過年！綠委提設「寵物友善車廂」 雙鐵回應了

▲過年想帶毛孩一起搭車？你必須遵守規定才能攜帶！（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者曹悅華／台北報導

春節連假就要到來，台鐵、高鐵的搶票戰陸續開打，而除了人要回家，毛小孩也想要一起感受過年氣氛。今（9）在台灣動物保護行政監督聯盟舉行的記者會上，民進黨立委吳思瑤提出希望高鐵、台鐵等大眾運輸工具，設置寵物友善車廂，讓毛孩同樣能過個好年，對此雙鐵也給出回應。

▲立委提議大眾運輸工具增設寵物友善車廂。（圖／記者許展溢攝）

針對立委提出的要求，台灣高鐵公司表示，高鐵列車主要以載送旅客為主，在不妨礙其他旅客及營運安全前提下，願盡量提供旅客服務，但考量每位旅客對寵物之接受度不同，以及列車空間有限，經評估後開放犬、貓、魚、蝦、龜、兔六種寵物攜帶乘車，寵物需安置於長、寬、高尺寸小於55公分、45公分、38公分之容器內，全程不離開容器內部，且包裝需完固無糞便、液體漏出之虞，並置放於座位下方空間，每一位購票旅客以攜帶一件為限。

▲台鐵表示，目前不會考慮設置寵物專屬車廂。（圖／記者賴文萱攝）

台鐵局則回應，不會考慮設置寵物專屬車廂，畢竟這屬於個案性的對象，運輸還是以大部分民眾的需求為主，台鐵強調，並沒有禁止旅客隨身攜帶寵物，前提是必須符合規範，包含只能帶犬、貓魚、蝦上車，且必須放在長、寬、高尺寸小於43公分、32公分、31公分之籠子內，且不能抱出來，或是以寄送的方式處理，在乘車前去行李房申辦，會連同蔬果等貨運一起寄送，並不是搭乘和旅客同一班列車。

對於雙鐵皆提到，列車主要以載送旅客為主，攜帶寵物的前提就是必須符合該運輸工具的規範，對此民眾反應兩極，有些乘客認為寵物就是自己的家人，希望可以一起搭乘，也有其他旅客表示，會尊重雙鐵的規定，畢竟車上還有其他人。

農委會畜牧處副處長王忠恕則表示，雖然樂見寵物能夠和主人一同返鄉，不過自己知道實施上有其難度，關於毛孩返鄉交通問題會再和相關部會研擬和討論。