　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好想帶毛孩回家過年！綠委提設「寵物友善車廂」 雙鐵回應了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲寵物籠。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲過年想帶毛孩一起搭車？你必須遵守規定才能攜帶！（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者曹悅華／台北報導

春節連假就要到來，台鐵、高鐵的搶票戰陸續開打，而除了人要回家，毛小孩也想要一起感受過年氣氛。今（9）在台灣動物保護行政監督聯盟舉行的記者會上，民進黨立委吳思瑤提出希望高鐵、台鐵等大眾運輸工具，設置寵物友善車廂，讓毛孩同樣能過個好年，對此雙鐵也給出回應。

▲▼毛小孩,李宓,陳曼麗,吳思瑤,王育敏,狗。（圖／記者許展溢攝）

▲立委提議大眾運輸工具增設寵物友善車廂。（圖／記者許展溢攝）

針對立委提出的要求，台灣高鐵公司表示，高鐵列車主要以載送旅客為主，在不妨礙其他旅客及營運安全前提下，願盡量提供旅客服務，但考量每位旅客對寵物之接受度不同，以及列車空間有限，經評估後開放犬、貓、魚、蝦、龜、兔六種寵物攜帶乘車，寵物需安置於長、寬、高尺寸小於55公分、45公分、38公分之容器內，全程不離開容器內部，且包裝需完固無糞便、液體漏出之虞，並置放於座位下方空間，每一位購票旅客以攜帶一件為限。

▲▼台鐵,台鐵區間車,區間車。（圖／記者賴文萱攝）

▲台鐵表示，目前不會考慮設置寵物專屬車廂。（圖／記者賴文萱攝）

台鐵局則回應，不會考慮設置寵物專屬車廂，畢竟這屬於個案性的對象，運輸還是以大部分民眾的需求為主，台鐵強調，並沒有禁止旅客隨身攜帶寵物，前提是必須符合規範，包含只能帶犬、貓魚、蝦上車，且必須放在長、寬、高尺寸小於43公分、32公分、31公分之籠子內，且不能抱出來，或是以寄送的方式處理，在乘車前去行李房申辦，會連同蔬果等貨運一起寄送，並不是搭乘和旅客同一班列車。

對於雙鐵皆提到，列車主要以載送旅客為主，攜帶寵物的前提就是必須符合該運輸工具的規範，對此民眾反應兩極，有些乘客認為寵物就是自己的家人，希望可以一起搭乘，也有其他旅客表示，會尊重雙鐵的規定，畢竟車上還有其他人。

農委會畜牧處副處長王忠恕則表示，雖然樂見寵物能夠和主人一同返鄉，不過自己知道實施上有其難度，關於毛孩返鄉交通問題會再和相關部會研擬和討論。

ET快訊
民進黨敲定：余天參選新北立委、郭國文參選台南立委
貴婦奈奈1家3口入境加拿大！加警攔下又放人走

關鍵字：寵物車廂,台鐵,高鐵,毛小孩

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／00:00訂台鐵春節票仍「轉圈→秒殺收場」　記者實測：等3分鐘換一場空

第1分鐘狂賣19萬張！台鐵春節東部車票搶翻　熱門時段完售

春節實名制列車竟要坐7hrs！台鐵挨轟「懲罰台東人」：會再加自強號

日本九州近海規模6.4地震！觀光局：無接獲台旅客受困、傷亡

進度66％！鐵道局砸239億推嘉義鐵路高架化　預計115年完工

假日自由座爆滿！　高鐵曝「2搶位秘訣」：南港上車是聰明人

高鐵旅運創新高！「平均誤點時間」少到驚人　3月將推AI語音訂票

快訊／自強號北湖站發生死傷事故！屍塊彈飛西線　疑旅客跳月台

收正版「喬巴」抱枕！阿嬤嫌2支鹿角「太礙事」很難收...剪刀喀擦2聲Bye了

好想帶毛孩回家過年！綠委提設「寵物友善車廂」 雙鐵回應了

大陸男童吃花生噎住窒息昏厥　母急倒掛背部甩兒45秒鬥死神

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

萌弟打針爆哭奶音說5次謝謝　護士阿姨心疼...網：秀秀不哭

尼克開箱「高中時期」私密硬碟　驚見帶女生回家拍照！女友爆哭

周孝安認「喜歡周曉涵」　遭前女友控劈腿：都是我的錯

劉在錫.李光洙骯髒對決　「用臉溜冰」看不膩

「戲精柴」洗完澡仍賣力演驚嚇　超淒厲慘叫網笑：以為煮狗肉

野生周子瑜現台南咖啡廳　抱愛犬親民和粉絲合照簽名

桃園莽夫掐死航空主管妻！　舅爆「關鍵內幕」起底背景

開車遇老人「硬闖紅燈」急減速　萌伯送飛吻感謝！網：原諒你啦

收正版「喬巴」抱枕！阿嬤嫌2支鹿角「太礙事」很難收...剪刀喀擦2聲Bye了

好想帶毛孩回家過年！綠委提設「寵物友善車廂」 雙鐵回應了

台灣獼猴、山羌被踢出「保育類」　獵捕一般動物最高可罰30萬

蛋價翻倍1斤45元！他早餐加蛋「1顆要15元」傻了　網崩潰：跑2家才吃到

南科大廠爆作業員無塵室打架　網：史上「最乾淨」對決！

高醫首獲准臉部移植手術　《霹靂火》邢速蘭Face off將在台上演

歐巴說「卡本莎」是啥？韓國年輕人流行語一個詞霸氣回擊句點王

蛋荒！日缺百萬顆「創20年新高價」　最快2周後回穩

機車惡鄰沒水準亂停「直攻中路擋門」　網友獻計超狠4大絕　

老媽買甜點自己吃猶豫半小時　「給孩子當點心」秒抓3、4盒

中職／井上晴哉單季139安無內安　締造罕見紀錄

「馬辣」麻辣鍋爆侵占　公館店員私吞吃到飽費307萬元

中職／高國慶表態不連任　推薦陳鏞基接棒隊長

處理事故遭追撞殘廢、喪命　警研發新系統爭取「保命3秒」

慢跑遇惡犬她噴胡椒噴霧脫身　結果反被暴怒女飼主「咬」

收正版「喬巴」抱枕！阿嬤嫌2支鹿角「太礙事」很難收...剪刀喀擦2聲Bye了

政府因應貿易戰鼓勵台商回流　日銀示警「效果很有限」

獨家／陳漢典私約侯佩岑簡訊曝光！　「一顆愛心」藏驚喜

美國政府停擺沒錢付季票　國民體諒球迷允許遲繳

9月大男嬰「哭太大聲」被痛毆腦出血　保母辯：吃米粉嗆到

台南熱血阿嬤和辣妹「尬舞」 扭腰擺臀跟上節奏是小case！

生活熱門新聞

妻要回娘家！夫：除夕要在台中婆..

凌晨奔中壢旅館！4鬼全陰笑等著..

手伸「胸前狂摸」！他背後環抱巨..

工作12年！尾牙吃一半荷包進帳..

鉛筆插進肉！網狂秀陳年「筆跡刺..

釜山機票單程500元！北高都能..

阿嬤硬塞護身符！他撞鬼3次又遇..

女兒煎餃全碳化菱角！釣出人妻暗..

她浪叫迴盪社區　網：土地公鎮不..

小二生奇葩造句！網笑：智商超過..

快訊／北捷板南線大塞爆！請14..

渾圓豐滿的極品正妹！背斜肩包「..

香爐挖滴血身分證！太子爺顯靈破..

茶垢超多崩潰！他靠「這包圓管」..

更多熱門

相關新聞

毛小孩也要過好年！5大狀況要注意

台灣動物保護行政監督聯盟今（9日）舉行記者會強烈呼籲，家有「毛小孩」的家庭，年關將至，有許多問題都一定要特別留意5大狀況，其中過年除容易過食、亂食、忘食引發腸胃炎等疾病外，大家最常忽略的是「鞭炮聲」，有不少案例都顯示狗狗突然被嚇到，因此走失或產生各種狀況。

春節實名制列車坐7hrs惹眾怒！台鐵給承諾

台鐵春節東部車票搶翻　第1分鐘狂賣19萬張

00:00訂台鐵春節票仍秒殺　記者實測結果曝

假日自由座爆滿！高鐵曝「2搶位秘訣」

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 板南線 地震 米津玄師 謝佳見 非洲豬瘟 印尼海嘯 潘瑋柏 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

《麻辣》范筱梵老公3P帝王洗影片曝光！

台妹醉倒夜店　遭4越男扛走撿屍

妻要回娘家！夫：除夕要在台中婆家吃飯

台中名醫佛堂偷情　逼妻成遊民

網狂推！好市多神級可可爆好喝

曾之喬親口認他是「現任男友」！

《麻辣鮮師》魔咒！2死3病多情變

小潘潘求助3C董娘　籌2千萬救夫

生意失敗又被前妻追錢　男痛苦自殺死在房內

上廁所摔田裡　父母抱出黑泥小童

2018年末開始衰8年！「3重災區星座」曝光

潘瑋柏和空姐女友爆「已登記懷孕」

瓊瑤FB發文挺：韓市長我服了你

全台唯一「空中夜市」看夜景逛夜市

她約會點紅酒龍蝦　結果AA制氣炸

更多

最夯影音

更多

大陸男童吃花生噎住窒息昏厥　母急倒掛背部甩兒45秒鬥死神

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

萌弟打針爆哭奶音說5次謝謝　護士阿姨心疼...網：秀秀不哭

尼克開箱「高中時期」私密硬碟　驚見帶女生回家拍照！女友爆哭

周孝安認「喜歡周曉涵」　遭前女友控劈腿：都是我的錯

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面