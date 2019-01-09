春節實名制列車竟要坐7hrs！台鐵挨轟「懲罰台東人」：會再加自強號

▲今年春節實名制列車出線莒光號和復興號，引起東部居民不滿。（圖／記者季相儒攝）

記者曹悅華／台北報導

台鐵春節車票陸續開賣，其中被東部居民視為福利的實名制列車，將在11日開放訂票，不過近日卻有台東民眾跳出來批評台鐵今（107）年實名制列車派莒光號跟復興號出來很應付，甚至是「變相懲罰」，因為從台北到台東最久要坐7小時，令人相當崩潰。對此，台鐵局今（9）回應，目前正在籌畫加開2月3日跟2月9日的實名制「自強號」，屆時會再對外公布。

台鐵局先前公布，2月1日、2日、9日及10日加開花東線8列次及南迴線2列次實名制班次，其中花東線8列次僅開放身分證U、V及107年12月1日以前設籍花東縣民網路訂票，南迴線2列次僅開放身分證V及107年12月1日以前設籍台東縣民網路訂票。

民眾在查詢後發現，返鄉、返工實名制列車，竟是莒光號和復興號，行車時間最短也5.5小時、最長將近7小時，且台北到花蓮只停台北幾個大站後，就直達花蓮，花蓮到台東卻是站站停靠，引起不滿。

▲台鐵局今表示，已經聽見東部民眾聲音，會再研擬加開實名制自強號列車。（圖／記者季相儒攝）

對此，台鐵局運務處營業科科長王文謙今解釋，開行莒光、復興號是因為春節假期已經開非常多列車，尤其在尖峰的2月1號和2號有很多加班車，沒有人力跟自強號編組來開實名制列車。

王文謙進一步說明，在聽到東部民眾的聲音後，正在籌畫在2月3日跟2月9日加開實名制且式自強號的列車，預計3號加開花蓮台東實名制自強號，9號加開花蓮台東回台北的實名制自強號列車，會以自強號編組來執行，民眾可多加利用。

王文謙補充，現在人力的確有差異，因為自強號要用雙人乘務，等於說一台自強號必須有兩個人，所以尖峰返鄉、反攻時段真的沒有多餘人力，所以才會採用莒光、復興，因為這兩種車是單人乘務，實在是整體的考量。