第1分鐘狂賣19萬張！台鐵春節東部車票搶翻　熱門時段完售

▲台鐵春節東部熱門時段完售。（圖／記者季相儒攝）

記者曹悅華／台北報導

農曆春節連假將至，台鐵局於今（9）日零時起，開放108年春節假期東部幹線對號列車（含宜蘭線、北迴線、花東線、南迴線及跨線）。開賣第1分鐘瞬間擠進14.6萬人搶票，第1分鐘狂賣19萬張，截至今日上午9時止，總計完成23萬9,240筆、50萬4,013張訂票，訂票過程順利，不過網友反應兩極，有些民眾表示比以往順，也有人抱怨準時點進去就當機。

台鐵說明，108年1月23日至2月11日電話語音、網路及超商訂票。截至今日上午9時止，總計完成23萬9,240筆、50萬4,013張訂票，訂票過程順利，提醒完成訂票之旅客，務必於2日內（含訂票當日）至台鐵局各電腦售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票。逾期未取之車票，將於1月11日上午9時重新釋出。截至上午9時車票預訂概況。

▲今搶票開賣第1分鐘瞬間擠進14.6萬人搶票，第1分鐘就狂賣19萬張。（圖／記者屠惠剛攝）

一、東部幹線車票預訂概況：

(一)台北往花蓮、台東方向

2月1日17-21時、2月2日20時以前，長途自強號座位已售完，中、短途自強號及莒光號尚有餘票。

(二)台東、花蓮往台北方向

2月9日7-21時、2月10日13-19時，長途自強號座位已售完，其餘各日期、時段，中、短途自強號及莒光號尚有餘票。

(三)2月1日5268次及2月9日5267次紅眼列車尚有餘票。

二、南迴線車票預訂概況：

(一)高雄往台東方向

2月1日17-21時、2月2日6-12時，長途自強號座位已售完。

(二)台東往高雄方向

2月9日6-12時、2月10日9-17時，長途自強號座位已售完。

三、其餘日期、時段東部幹線（含宜蘭線、北迴線、花東線）、南迴線及跨線各車次仍有座位。

四、加開北花對號區間快車預訂概況：

2月2日臺北往、花蓮5694、5696次座位已售完，其餘各日期及車次尚有餘票。

因旅客隨時有取消訂票或退、換票，詳細餘票情形，請參閱台鐵局訂票網頁餘票查詢功能。