影／訂嘸車票別哭！台鐵「春節4天」開放自強號站票　每天限量120張

▲台鐵局今宣布開放春節4天自強號站票。（圖／記者季相儒攝）

記者曹悅華／台北報導

台鐵春節車票陸續開賣，昨（9）開放的東部幹線車票和今（10）日開放的西部幹線車票，尖峰時段皆已完售，不過別擔心，上述車票分別於11日和12日上午9點時釋出，另外台鐵局今（10）也宣布春節連假中會有4天開放東線（含跨線）新自強號無座票，每日限量120張，民眾可多加利用。

台鐵局說明，9日零時起，開放108年春節假期東部幹線對號列車（含宜蘭線、北迴線、花東線、南迴線及跨線），108年1月23日至2月11日電話語音、網路及超商訂票，截至該日下午4點，總計完成29萬6536筆、60萬1632張訂票。

▲台鐵運務處營業科科長王文謙說明東部幹線站票開放。（圖／記者曹悅華攝）

台鐵局運務處營業科科長王文謙表示，為加強東部尖峰時段疏運，將於2月1日（五）、2月2日（六）、2月9日（六）及2月10日（日）共4天，發售東線（含跨線）新自強號無座票，為掌握乘車人數維持服務品質，無座票每班限量發售120張，且僅於乘車當日於車站售票窗口發售，不提前預售，呼籲沒訂到的民眾可以多加利用，他也補充，目前西部幹線沒有新增加班車計畫。

▲11日凌晨零時開放實名制列車訂票。（圖／記者屠惠剛攝）

王文謙提到，明（11）凌晨零時開放實名制列車訂票，除原訂計畫，在2月3日（星期日）、2月4日（星期一）及2月9日（星期六）、2月10日（星期日）分別再加開樹林＝台東實名制列車計8列次，開放身分證U、V開頭及107年12月1日以前分別設籍花蓮縣及台東縣民眾訂票，並限於車站售票窗口取票。

為因應108年春節連續假期疏運旅客需要，台鐵局自31日（星期四）起至2月11日（星期一）止計12天，全線加開各級列車總計513列次及加掛車廂1,012輛次，另外還祭出離峰紅眼車7折、大專生6.9折優惠。

