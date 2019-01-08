假日自由座爆滿！　高鐵曝「2搶位秘訣」：南港上車是聰明人

▲假日高鐵總是擠滿人潮。（圖／記者屠惠剛攝）

記者曹悅華／台北報導

假日高鐵自由坐總是爆滿，尤其是連續假期，更是「一位難求」，對此，台灣高鐵公司執行副總經理陳強今（8）透露搶位2秘訣，強調「分流」重要，不僅站長要在各站協助分流，很重要是旅客自己也要懂得分流，另外也指出在南港站上車的是聰明人，身為高鐵常客的你趕快筆記起來吧！

陳強表示，高鐵營運12年來，旅運跟旅次量日益增加，如何在旅客暴增的情況下又維持品質，一直是高鐵公司努力的方向，而「自由座」是精益求精目標之一，像是自由座車廂要不要增加、如何避免擁擠、適當的疏導跟引導等，都持續在討論和改善中。

▲高鐵公司執行副總經理陳強透露會加強分流，提高自由座品質。（示意圖／記者賴文萱攝）

面對民眾常抱怨在假日常坐不到自由座，陳強說明高鐵一直在做「分流」動作，今年也會加強這部分，簡單來說就是分散上車旅客數，依照不同停靠站和車種決定如何分流，以從左營車站上車的旅客來說，站長會先掌握要去台中的人有多少，然後請要到台中的旅客上直達車的自由座，而不是站站停的列車，不僅在起始站分流，也會連繫其他站站長，告知左營站有多少旅客想乘坐自由座，並預留其他站自由座名額，而不是全部塞滿，確保每個站的旅客有一定的座位。

陳強建議想搭乘的自由座的旅客可以掌握以下「2個搶位秘訣」：

1.旅客自己也要分流

不要每台車來了就上，而是要視自己的需求，選擇直達或是停靠站多的列車，能夠避免一窩蜂上車狀況。

2.南下旅客去南港站搭車

建議南下旅客不要只在台北站上車，可反向上車至南港站搭車，至少是起始站，自由座開放名額也會比較多。

高鐵公司董事長江耀宗表示，去（107）年全年旅運人次達到6396萬人次，日均量達17萬5千人次，創下歷年新高，下旬更突破5億大關，至於全年發車總班次為5萬2437班，準點率達到99.76％，平均每班車延誤時間僅10.2秒，屢屢創下歷年新高，承諾旅客增加的同時也會經精進服務，努力提供最好的乘車品質。