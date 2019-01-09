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沖繩50嵐超夯！珍奶破200...女高中生「人手1杯」他問號　網曝這2間排更猛

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▲沖繩50嵐超夯！路上女高中生「人手1杯珍奶」他問號　網曝這間也爆排。（圖／翻攝自PTT）

▲看到排隊人潮，趕著吃飯的網友只好放棄。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／綜合報導

台灣原創的「珍珠奶茶」，在飲料界霸主地位屹立不搖外，更逐步推廣至全世界。一名網友最近到沖繩旅遊，就發現路上女高中生人手一杯珍奶，經了解原來是50嵐在當地的分店。事實上，自2007年，50嵐以新品牌「KOI」在新加坡插旗後，便陸續於亞洲各國展店，且獲得許多好評，無疑開創新的一片天。

網友昨日在PTT八卦版提到，「無聊來沖繩虛度光陰，發現路上的日本女高中生人手一杯珍珠奶茶，稍微詢問了一下店家，不得了...原來50嵐在沖繩開了分店啊！原本想喝看看，但是排太多人而且肚子餓了，只好無緣。」

▲涉谷coco。（圖／翻攝自PTT）

▲涉谷的CoCo都可也是滿滿的人。（圖／翻攝自PTT）

其實，許多鄉民到國外旅遊時，都曾碰過類似的情況，就有人說「上個月去東京涉谷，現在開了很多間手搖杯，每間都在排隊，尤其coco排隊人潮超誇張」、「上次看到貢茶也排，我讚嘆」、「涉谷coco ，都女生在排」、「貢茶不只日本夯、東南亞也超夯，本魯去越南會安玩拍的」、「連台灣人去觀光都去排...意義不明」。

▲沖繩50嵐超夯！路上女高中生「人手1杯珍奶」他問號　網曝這間也爆排。（圖／翻攝自PTT）

▲開在越南會安的貢茶。（圖／翻攝自PTT）

50嵐中區董事長馬雅芬接手3年後，開始研究咖啡、冰沙等新品項，後來也萌生到海外展店的念頭，由於「50嵐」這個品牌名稱在大陸已被註冊，為了避免未來進軍對岸可能面臨的商標問題，遂以「KOI」之名開闢新天地。

馬雅芬看準與台灣飲食習慣相近的新加坡後，2007年進軍當地市場，後來更陸續在大陸、柬埔寨、印尼、泰國、韓國、越南、香港、澳門等地，開設120多家直營店。除了堅持所有原料從台灣出口，她也將品牌色調大改，以玫瑰金與鐵灰色系呈現，她表示，在命名與品牌視覺上，並沒有標準答案，「但重點是，了解自己的產品，並找到自己的定位。」

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關鍵字：50嵐,珍珠奶茶,沖繩,KOI,手搖飲,馬雅芬,貢茶,CoCo都可,ptt,珍奶

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