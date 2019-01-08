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Queen吉他手反美軍「沖繩填海」　發文要粉絲連署救救珊瑚礁

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▲▼ 日本政府不顧沖繩縣居民強烈反對，14日強行向駐日美軍普天間基地計劃搬遷地名護市邊野古海域投放沙土，進行填海造陸作業。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 日本政府不顧沖繩縣居民強烈反對，強行向駐日美軍普天間基地計劃搬遷地名護市邊野古海域投放沙土，進行填海造陸作業。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國計畫遷移位於日本沖繩縣的軍事基地，原本建立在宜野灣市的美軍普天間基地，計畫遷移至名護市的邊野古，目前正在外海進行填海造陸工程。英國傳奇搖滾樂團皇后合唱團（Queen）吉他手布萊恩梅（Brian May）在推特發文，呼籲大家參加連署，反對美軍的填海工程。

根據NHK報導，布萊恩梅6日在推特上分享連署請願書的相關消息，呼籲大家拯救珊瑚礁以及維護生態系統，免受美國擴建空軍基地的危害。邊野古的工程在去年12月開始到入泥沙，沖繩縣將在2月舉行縣民投票，希望能將讓美國政府聽見沖繩縣民的反對聲音，停止邊野古的填海計畫。

 ▲皇后合唱團1982年在日本舉行演唱會，演唱知名歌曲《波希米亞狂想曲》。（影／嵌自Youtube）

擁有84.7萬推特追蹤者的布萊恩梅不僅是知名音樂人，同時也是物理學家、天體物理學家，2005年還獲頒大英帝國勳章中的司令勳章，表揚他「對音樂與慈善的貢獻」。皇后合唱團從1975年起多度在日本舉辦演唱會，受到極大的歡迎，2016年9月也與美國流行歌手Adam Lambert合作巡迴， 多年來對於日本的流行文化造成多方面的影響。

▼布萊恩梅（左）與鼓手羅傑泰勒（Roger Taylor）也參與了皇后合唱團的傳記電影《波希米亞狂想曲》的製作，在金球獎頒獎典禮上與飾演佛瑞迪墨裘瑞的雷米馬利克一同慶祝得獎。（圖／路透）

▲▼皇后合唱團吉他手布萊恩梅（左）與鼓手羅傑泰勒（Roger Taylor）（右）出席金球獎頒獎典禮，與飾演佛瑞迪墨裘瑞（Freddie Mercury）的雷米馬利克（Rami Malek）（中）一同慶祝得獎。（圖／路透）

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關鍵字：沖繩,Okinawa,皇后合唱團,QueenBand,布萊恩梅,BrianMay,填海造陸,波希米亞狂想曲

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