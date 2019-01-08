最瞎車道設計！剛開幕牆壁都是刮痕...網推這3間賣場「停車大魔王」

▲家樂福的彎道設計讓許多民眾叫苦連天。（示意圖／「展的分享天地」授權提供）

網搜小組／綜合報導

許多賣場都會設個別停車場供民眾使用，但有時設計不良反而帶來不便。有網友在PTT上討論全台「最瞎的停車場車道設計」，他認為桃園平鎮家樂福才剛開幕不久，牆壁上滿滿都是刮痕，根本是個使用者不友善的車道設計，其他網友則回應，各地的家樂福停車場都有類似情況，南港citylink和中和迪卡儂也超難停。

有網友發現平鎮的家樂福剛開幕不久，但賣場停車場的坡道牆壁上卻滿是傷痕，「應該是很多車主都沒抓好距離，主因應該也是車道設計不友善，車道是螺旋型且左右各一個車道，上坡與下坡都有機會會車，只要距離沒抓好，不是撞車就是撞牆」，和網友討論起全台各地的停車場車道設計。

貼文一出立刻引來網友熱烈討論，每個人都心有戚戚焉，不少網友說各地的家樂福車道都是不友善的螺旋狀，「各地的家樂福真的很愛超彎超陡的設計」、「桂林家樂福」、「我記得蘆洲店也很窄」、「家樂福的停車場比考駕照還難」，也有網友推測，「家樂福是法商，大概因為法國車過彎性能都很好，車又小。」

此外，還有2個地方最多網友推的就是「中和迪卡儂」和「南港CITYLINK」的停車場，「最北七的我認為是中和迪卡儂，開到上面沒位子開得下去」、「中和迪卡儂一票，車道又窄又彎」、「中和迪卡儂，那個迴旋會開到頭暈」、「南港citylink，考上駕照應去那邊練練」、「南港citylink一直繞」、「南港citylink地上第一名」。

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