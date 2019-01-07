多繳稅變3萬↓低薪族紅包　網友氣炸：直接辦全國大抽獎

▲網友認為「超徵的稅應該退稅」。（圖／ET示意圖）

生活中心／綜合報導

蔡政府預計撥款400億「編列預算補助收入3萬元以下民眾」，引發網友議論。不只宅神朱學恒在臉書開玩笑說「大家（官員）不要演了，直接發錢吧」，此方案也被網友痛批，「國家明明負債，結果你還大撒幣（撒錢）」、「超徵的稅應該退稅啊，莫名其妙」。

針對蔡政府的政策，PTT鄉民表示，社會福利已經另有政策因應，超徵稅應發還納稅人才合理，「社福已經有社福經費，為什麼還要再給」、「國家明明負債 結果你還大撒幣」、「騙選票而已」、「下一步就是撤銷稅單啦」、「應該齊頭式平等比較好」、「幹嘛不直接辦全國大抽獎。」還有人說，辛苦工作多繳了稅，錢還要分給逃漏稅的小販，「賴清德真的是做功德」。

▲多數鄉民氣炸啦。（圖／翻攝自PTT）

朱學恒也在臉書表示，「官員：『我有一個大膽的想法……』，大家不要演了，我們直接發錢吧！」引發網友迴響，「為什麼我被超徵要發錢給不用繳稅的人」、「國家不是快被軍公教吃跨了嗎？怎麼還有錢可以分紅利」、「請退稅，我他X中小企業很難撐」。

蔡英文在新年談話提到，過去2年經濟成長，稅收超出預期，預計把盈餘用來照顧低收入戶、弱勢族群，接著有高層表示，蔡政府預計花400億補助月收3萬以下的低薪族，1人發1萬元，受惠人數可達2、300萬人。

不過行政院發言人Kolas Yotaka表示，「補助低薪族」是官員個人意見，國發會的構想有好幾個，會透過討論決定最終政策，現在只能向大眾透露「不會發消費劵」。

▲蔡政府政策引發民眾不滿。（資料圖／記者陳家豪攝）