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阿嬤硬塞護身符！他連續撞鬼3次又遇「鬼壓床」...乩童見發黴符勸：快燒掉

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▲媽祖遶境,大甲媽祖遶境,遶境,北斗奠安宮,進香旗,平安符,蓋大印，綁平安符,過香爐,香爐,香火,信仰,祈福,許願,民間信仰。（圖／記者謝婷婷攝）

▲台灣的傳統信仰相信，廟裡求來的平安符可以保平安。（圖／記者謝婷婷攝）

網搜小組／綜合報導

在台灣的傳統信仰中，到廟裡求的護身符能保佑平安。一名網友和阿嬤的關係不是很好，某天回家時，阿嬤硬塞了一個護身符給他，結果他戴上後卻一連遇到許多靈異事，他到廟裡收驚才發現，那個護身符整個都發黴爛掉，不禁讓他懷疑阿嬤是故意拿這個發黴的符來詛咒他，才會讓他被鬼盯上。

這名網友在PTT靈異版上發文，他的阿公阿嬤以前去算命時，算命師說他爸爸這支血脈如果旺起來，小叔和姑姑們的就會衰落，偏偏阿公阿嬤又特別偏愛其他孩子，從此阿公阿嬤就會一直想方設法害他們家，雖然就住在阿嬤家隔壁，平常也沒什麼來往。

他上大學有一次回家時，平常見面都裝作沒看到他的阿嬤，突然關心起他的近況，一直問他最近過得如何，還硬塞了一個護身符給他，吩咐他一定要隨身攜帶，他就乖乖戴著護身符回學校，結果卻接二連三地遇到離奇事。

▲▼護身符,平安符。（示意圖／記者陳致平攝）

▲阿嬤給他一個護身符要他隨身攜帶。（示意圖／記者陳致平攝）

第一次是在他半夜要去買宵夜的路上，他特別帶著護身符出門，在經過一個大十字路口時，他看到對向有一道光快速往他的方向前進，他心想，「就算整條街都沒人也不用騎這麼快吧」，結果那台車就在到時字路口的那瞬間消失了，他馬上發現自己好像遇到好兄弟，趕快騎著車買完宵夜，繞別條路回學校。

結果幾天後他在宿舍用電腦，突然聽到有人敲窗戶的聲音，「本以為是猴子，結果轉頭一看，一隻白色的手在窗外敲，嚇得我電腦也不關了，直接爬上床」，在床上滑手機滑到累了，一閉上眼就覺得天搖地動，他本以為是地震，但睜開眼又什麼事都沒發生，他只好閉著眼睛用力抖腳，當作是自己在搖才勉強睡著。

後來又有一次，他和學長去吃熱炒到半夜，回學校經過大門時，看到警衛前方排了3、4台機車等著檢查證件，他就乖乖排在隊伍後面，結果警衛卻緊張地吹著口哨，拚命揮著指揮棒要他趕快進去，他原以為是警衛認得他讓他快速通過，結果往後照鏡一看，「那些排隊的人全身都是血，面無表情的站著」。

遇上這些靈異事他趕緊回家找家人求助，他爸一聽完馬上說要帶他去收驚，結果在家裡小睡片刻時，又遇上鬼壓床，剛醒來的他突然發現全身都不能動，想講話也發不出聲，直到他爸在樓梯口大喊，「XXX吃飯囉！」他才終於能動。

晚上爸爸帶他到廟裡收驚，乩童在他身上拍了好幾下作完法後，叫他把身上戴的護身符拿下來燒掉，結果他們把符拿出來時，發現整張符都發黴了，上面都是黑色的斑點，乩童看到也訝異地說，「我還是第一次看到會發黴的符」。

經過這些事後，家裡的人都一致認為阿嬤是故意給他那個符要害他的，因為他爸爸前一陣子出車禍時，阿嬤「假好心」燉了很多補品給爸爸吃，結果過一陣子爸爸傷都好了，但腎卻整個壞掉，變成後半輩子都只能靠洗腎度日。

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