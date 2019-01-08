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兩岸攜手防疫非洲豬瘟？林濁水：台灣派人去還是對方派人來

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▲侯友宜韓國瑜高雄享美味滷肉飯。（圖／記者宋德威攝）

▲侯友宜、韓國瑜。（資料照／記者宋德威攝）

政治中心／綜合報導

金門死豬確認罹患非洲豬瘟一事讓台灣養豬戶陷入隱憂之境，新北市長侯友宜、高雄市長韓國瑜都呼籲兩岸攜手防疫，盼對岸公開疫情及做好出口檢疫，但前民進黨立委林濁水8日卻質疑，台灣都已全面禁止攜帶進口，為什麼要大陸檢疫？「奇怪的兩大市長」。

對於非洲豬瘟，侯友宜希望大陸強化一系列防疫作法中的出口檢疫，兩岸共同攜手面對，防堵非洲豬瘟是兩岸合作的很好再開始的契機；韓國瑜則表示，疫情一定要公開透明，世界各國也都要透明，掩蓋疫情不能解決問題，主張兩岸要一起防疫。

對此，林濁水在臉書質疑，「奇怪，台灣已全面禁止攜帶進口了，為什麼要中國檢疫？怎麼檢？抽樣檢驗？抽樣過關新北、高雄就會買？真怪？又，公開疫情？不早就通報世動衛組織？」

▲▼海巡在金門金沙鎮田埔岸際發現1頭死亡豬隻。（圖／第九岸巡隊提供）

▲日前海漂到金門的死豬， 行政院農業委員會3日下午公布檢驗結果，確認檢體驗出非洲豬瘟病毒。（圖／第九岸巡隊提供）

林濁水指出，「北京最該做的是去年發現時立刻通報台灣，讓台灣知道防範，但北京未報，非常惡劣，這才是重點」，幸好台灣很快知情，也早做好各種防範措施，但他不解，現在侯友宜、韓國瑜要大陸公開的意義為何，還呼籲兩岸攜手防疫，是台灣派人去協助，還是對方派人來協助？

林濁水認為，如今豬漂海上，不只金門可能遭殃，在大陸擴大感染機會一定更大，可見大陸已進一步失控，照顧自已已手忙腳亂，「韓侯就勸他們就好好管好自已就好吧。否則，如何㩗手，侯韓至少也說一點來聽聽？奇怪的兩大市長。」

楊偉中追思會，林濁水到場。（圖／記者林敬旻攝）

▲林濁水。（資料照／記者林敬旻攝）

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關鍵字：侯友宜,韓國瑜,豬瘟,防疫,林濁水

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