柯韓會有譜？傳1月底兩強相會談夜市　北市府澄清尚無規劃

▲柯文哲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜兩大話題人物見面有譜？據傳，柯韓雙方已喬定1月27日舉辦「柯韓會」，目前雙方先透過民間友人洽談北高夜市拚經濟合作的可能性，希望共同打出「夜市點亮台灣」口號。對此，北市府發言人劉奕霆表示，目前雙方幕僚仍未針對此事進行聯繫與討論，若有進一步確認消息，將再對外說明。

高雄市長韓國瑜掀起的「韓流」旋風席捲全台，高雄市觀光局長潘恆旭日前曾透露，預計1月27日登場的柯韓會，柯文哲想逛高雄六合夜市；據了解，韓國瑜幕僚已透過民間友人牽線，規劃北上與寧夏夜市談北高夜市合作的可能性，未來柯文哲與韓國瑜雙方幕僚也將洽談北高夜市如何結盟。

若會面能談成，將會是柯文哲與韓國瑜縣市合作的首部曲，以柯韓兩人的高聲量，聚焦討論夜市經濟，有望帶動更多觀光客消費，為兩地創造更大的旅遊商機。

根據媒體報導，寧夏夜市觀光協會理事長林定國7日晚間與北市府顧問周榆修談及未來北高夜市合作的相關事宜，韓國瑜幕僚也會到寧夏夜市考察，目前在規畫階段，至於高雄會推派哪一個模範夜市與寧夏夜市合作，尚未定案。

儘管不斷傳出柯韓會有譜的消息，但北市府方現階段似乎不想節外生枝，對此議題的發言相當保守，再確定之前多三緘其口不願多談。發言人劉奕霆便表示，目前雙方幕僚仍未針對此事進行聯繫與討論，若有進一步確認消息，將再對外說明。